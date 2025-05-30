冷翠华

原标题：险资活水入市来 超1700亿元“长钱”正在路上

既有新的保险系私募证券基金管理人完成备案，也有新的保险系私募基金产品发起设立，还有险企宣布将设立私募证券基金公司……近期，保险资金长期投资改革试点动态持续刷新，超1700亿元险资“长钱”正加快入市步伐。

自2023年开启试点以来，保险资金长期投资改革试点规模持续扩大，待第三批600亿元批复完毕，总规模将增加至2220亿元。除了已经投资落地的500亿元资金，还有1720亿元险资“长钱”正在进行入市前的各项准备。

多家险企有意参与长期投资试点

中国证券投资基金业协会（以下简称“中基协”）信息显示，5月27日，国丰兴华鸿鹄志远二期私募证券投资基金（以下简称“鸿鹄基金二期”）成立，并于5月28日完成备案，基金管理人为国丰兴华（北京）私募基金管理有限公司（以下简称“国丰兴华”）。

鸿鹄志远（上海）私募证券投资基金（以下简称“鸿鹄基金”）是我国首个保险系私募证券投资基金，由国丰兴华担任基金管理人，一期规模达500亿元，由中国人寿和新华保险各出资250亿元，目前已经完成全部投资。

鸿鹄基金二期成立规模为200亿元，仍由新华保险和中国人寿联合认购，各出资100亿元。其投资范围为中证A500指数成份股中符合条件的大型A+H上市公司股票。标的公司应当公司治理良好、经营运作稳健、股息相对稳定、股票流动性相对较好，与保险资金长期投资需求相适应。

记者从中国人寿资产管理有限公司了解到，其于4月9日向国家金融监督管理总局递交申请，拟联合相关机构共同发起设立鸿鹄基金三期，并于5月13日获得批复。鸿鹄基金三期将投资并长期持有公司治理良好、经营运作稳健、股息相对稳定、股票流动性相对较好，且具备良好股息回报的大盘蓝筹公司股票，进一步减少股价短期波动对保险公司财务报表的影响。

获批参与保险资金长期投资试点的其他机构也在加速推进相关工作。例如，中基协信息显示，5月26日，泰康稳行（武汉）私募基金管理有限公司（以下简称“泰康稳行”）已经完成登记备案，其成立于4月21日，由泰康资产管理有限责任公司发起设立。泰康稳行将以基本面分析为出发点，精选境内外市场中的优质上市公司，在科学、严格的风险管理前提下，追求基金资产的中长期稳健增值。

此前的5月16日，阳光保险集团公告称，董事会当日审议通过，子公司阳光资管拟发起设立全资子公司作为基金管理人，并由基金管理人发起设立阳光和远私募证券投资基金，子公司阳光人寿拟出资200亿元投资该基金，占基金发售份额的100%。

此外，记者从业内人士处了解到，多家保险公司正在申请参与第三批保险资金长期投资改革试点。其中，部分中小机构希望通过认购大型机构发起设立的私募证券基金份额的方式参与试点。

多种方式践行“长钱长投”理念

近年来，在我国资本市场稳市机制建设过程中，吸引险资等中长期资金入市是重要课题。对于险资而言，积极开展权益投资特别是长期股票投资，既是响应政策号召，也是为打通自身权益投资的堵点卡点寻求解决之道。

当前，我国险资进行权益投资还面临一定制度约束。

比如，从会计准则看，在《国际财务报告准则第9号——金融工具》（IFRS9）框架下，除长期股权投资外，大量权益类资产分类至FVTPL（以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产），公允价值计量方式明显增大了保险公司的利润波动。

通过私募证券基金进行长期股票投资，能有效解决保险机构在新会计准则下险资入市的部分难题。燕梳资管创始人之一鲁晓岳对《证券日报》记者表示，这种投资模式下，保险公司可以按照权益法来对投资资产进行计量，减少投资资产价格波动对当期利润的影响，可采用更加灵活的分红方式实现较为均衡的会计口径投资收益。

中国人寿资产管理有限公司党委书记、总裁于泳表示，要不断探索积累保险私募证券投资基金改革试点经验，形成新会计准则下可复制、可操作的“长钱长投”之路。

整体来看，从险资长期投资试点规模来看，其在约35万亿元保险资金运用总量中占比还较小，保险机构除了积极申请长期投资改革试点，也通过多种方式探索在增加权益投资的同时，平滑利润波动。例如，部分保险机构通过举牌上市公司的方式持有较大比例股份并获得董事会席位，从而将该投资纳入长期股权投资进行核算，避免上市公司股价短期波动对险企当期利润的影响；也有部分保险机构争取将更多的权益资产分类为FVOCI（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）。这种投资模式下，保险公司能够将所持股票的分红计入利润表，而股票价格的波动则不会影响当期利润，从而提高保险公司净利润的稳定性。

业内人士普遍认为，在低利率环境下，高收益资产越发稀缺，保险资金对提升权益资产配置占比有潜在需求。未来，还需要通过继续扩大保险资金长期投资试点、优化完善长钱长投的激励机制等举措积极推动保险资金入市。

(责编：杨曦、陈键)

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