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今年前4个月，全国累计成交量同比增长22.19%—— 

期货市场量价齐升活力强

祝惠春
2025年05月30日09:08 | 来源：经济日报
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原标题：期货市场量价齐升活力强

　　中国期货业协会最新数据显示，今年前4个月，全国期货市场累计成交量26.58亿手，同比增长22.19%；累计成交额232.2万亿元，同比增长28.36%，其中4月单月成交额70.18万亿元，同比增长23.69%。在外部风险冲击加大的背景下，我国期货市场呈现量价双升态势，彰显出强大活力与韧性。

　　截至今年4月，我国期货期权上市品种达146个，覆盖60余个产业链。工业硅、碳酸锂等绿色期货品种，有效服务新能源产业风险管理需求；金融衍生品领域，中证1000股指期货、30年期国债期货等品种贡献显著，中国金融期货交易所成交额占比达全市场的28.79%。

　　期市的风险管理效能凸显。实体企业采取“期现结合”的业务模式，通过期货套期保值、基差点价交易等方式管控风险、细化经营，为企业可持续发展保“价”护航，支撑企业利润平稳。数据显示，截至2024年底，我国上市公司发布套期保值相关公告的公司已达1408家，运用期货市场对冲风险的企业数量持续增加。

　　我国是全球大宗商品产业链最完整的国家，构建了大宗商品生产、贸易、供应链、风险管理的完整产业链布局。 “复杂的外部环境下，大宗商品价格的大幅波动将成为常态。”中粮期货党委书记、总经理吴浩军表示，中粮期货持续探索期货及衍生工具与粮食产业链供应链的创新融合，通过发挥期货期权、场内场外工具的协同互补优势，帮助产业企业做好价格风险管理。

　　期货市场的基本功能之一是发现价格，巨大活跃的市场体系，所生成的价格信号对于企业前瞻性分析行业和市场，是很好的参考依据，再加上股指期货及国债期货这样的宏观价格信号，企业的价格分析视野会变得更宽广。“企业应依据期货市场‘广精深’的价格体系来完善对自身行业的研究，制定前瞻性经营战略。”新湖期货董事长马文胜建议，实体企业要把风险管理理念纳入到日常的生产经营中，善用期市对冲风险，增加企业发展的确定性。

　　马文胜表示，实体企业利用衍生品工具后，经营上可以从依赖现货的“一条腿”，变成依托现货、期货、期权、基差的“四条腿”，企业发展会“走”得更稳。经营方式也会从单纯的经营管理，转向经营管理+敞口管理+基差管理+波动率管理+规模管理的五方面管理，从一项利润来源变成五项利润来源。“在部分产业产能过剩，外部消费减弱的环境下，或许企业的经营是亏损的，但通过敞口、基差、波动率、规模中的一项或两项盈利可以弥补亏损，形成如含权贸易等创新型经营商业模式，从而实现企业的经营从不确定性到确定性的转变。”

　　“面对全球产业链重构与贸易摩擦的复杂环境，风险的跨市场传递愈加明显，许多企业的套期保值需求，难以通过单一市场得到充分满足，需要更多机制和工具来对冲和释放风险。”南华期货董事长罗旭峰说。

　　目前，我国已有24个境内特定品种引入境外交易者，QFII/RQFII可参与75个期市品种。永安期货董事长黄志明建议，要加快推出重点产业链国际化品种，优化交割制度，提升市场厚度。罗旭峰指出，期货行业需构建“境内+跨境”双循环服务能力。“企业精细化套保需求变得更加复杂。”中信期货董事长窦长宏认为，期货公司应该加强内控合规，持续优化风险监测与预警机制，同时，依托专业衍生品服务能力，为企业定制多元化、多层次的风险管理方案。

(责编：杨曦、陈键)
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