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小龙虾为啥便宜了

柳 洁 董庆森
2025年05月30日09:10 | 来源：经济日报
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原标题：小龙虾为啥便宜了

　　初夏时节，小龙虾进入销售旺季。有消息称，今年小龙虾价格较往年有较大幅度下降。具体情况如何，记者在小龙虾主产地湖北进行了采访。

　　近日，记者在武汉盒马超市常青花园店看到，单只6钱至8钱重的鲜活小龙虾的售价为每斤26.9元。“今年小龙虾价格较往年有明显下降。”武汉市将军路菜市场大虾经营户黄丽芬粗略计算了一下，4月初小龙虾刚上市时，最小的虾每斤也卖到了23元，而现在每斤只卖10元，降幅超过50%。

　　湖北孝感云梦县沙河乡伍湖村小龙虾养殖大户杨生锋介绍，从近期虾贩子收购价格看，大虾（7钱至9钱）每斤18元、中虾（4钱至6钱）每斤10元、小虾每斤6元至7元，均低于去年同期，不过库虾（3钱以下）价格较去年每斤涨了1元。虽然价格有所下滑，但销量增加让他仍能获利。

　　餐饮市场也掀起小龙虾价格战。在美团APP上，低价小龙虾套餐比比皆是，包括99元6斤的“神虾桶”、188元6斤半的3种口味小龙虾套餐等。不少酒店也推出了88元2.5斤小龙虾送配菜和酒水的套餐。

　　湖北是全国小龙虾的主要产地，全国每2只小龙虾中，就有1只来自湖北。由潜网集团打造的中国小龙虾交易中心有“中国虾谷”之称，是全国最大的小龙虾交易市场，现有660余家小龙虾档口。该交易中心每天公布全国小龙虾指导价格，因其成交均价高于周边市场，吸引了全国各地的养殖户和商户。

　　对于近期小龙虾价格下降现象，潜网集团董事长康峻分析，主要原因是稻田虾集中上市。稻田即将进入放水插秧期，养殖户大量捕捞小龙虾出售，导致市场供应量大幅增加，价格随之走低。目前“中国虾谷”高峰期日均交易量达1500吨，18小时内可将鲜活的潜江小龙虾供应到600多个城市，部分市场日销量从上市初期的5000公斤迅速攀升至5万公斤，且增长趋势仍在持续。

　　康峻预计，短期（5月至6月）来看，小龙虾价格或继续下探。因为湖北潜江、荆州等小龙虾主产区将迎来清水虾批量上市，叠加山东、安徽产区供应，市场“价格战”将更激烈。中期（7月至8月），高温天气导致成虾供应量减少，价格可能反弹。长期来看，行业将加速洗牌，“精品虾”与“通货虾”价差或将进一步拉大。

　　小龙虾在湖北已发展成超千亿元的大产业。2023年，湖北出台“虾十条”，明确“潜江龙虾”为湖北唯一小龙虾区域公用品牌。通过协同发展，2024年湖北小龙虾养殖面积达1106万亩，产量143.7万吨，综合产值1841亿元，潜江小龙虾加工交易总量突破80万吨，占全国总产量的四分之一。

　　为拓展市场，湖北连续多年开展潜江龙虾“走出去”系列活动，潜江龙虾“游”进上海夜市，虾店开到北京三里屯，4000多家直营店和加盟店遍布全国，1万多家餐饮店使用潜江龙虾食材和烹饪品。武汉大学质量发展战略研究院院长程虹表示，“潜江龙虾”品牌终端门店模型市场价值巨大，“小龙虾驿站”自今年3月28日开业至5月16日，已成功开店420家，平均每天开店8.4家，今年内预计能开至1500家。

　　《中国小龙虾产业调查分析报告（2025）》显示，2024年国内小龙虾养殖面积约3000万亩，总产量超300万吨。湖北等6省已建设省级小龙虾良种场15家。随着这些良种场发展壮大，预计未来苗种自给率将提升至80%，小龙虾的产量和品质有望进一步提升。

(责编：杨曦、陈键)
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