黄晓芳

原标题：非油气地质勘查投入持续增长

自然资源部办公厅近日印发的《2024年全国非油气地质勘查统计年报》显示，2024年全国非油气地质勘查投入资金229.57亿元，同比增长14.4%，连续4年实现正增长。

从2024年全国非油气地质勘查投入资金来源看，中央财政投入59.01亿元，占总量的25.7%，同比增长27.7%；地方财政投入92.01亿元，占总量的40.1%，同比增长8.2%；社会资金投入78.55亿元，占总量的34.2%，同比增长13.1%。

当前，国际上逆全球化抬头，提升国内能源资源保障能力、确保能源安全成当务之急。在这个背景下，我国实施了新一轮找矿突破战略行动，这也是我国非油气地质勘查投入实现连续4年增长最重要的原因。

从资金投向看，矿产勘查为139.17亿元，占总量的60.6%，同比增长18.4%；基础地质调查为26.56亿元，占总量的11.6%，同比增长19.5%；水文地质、环境地质与地质灾害调查评价为41.22亿元，占总量的17.9%，同比增长7.6%。资金投入前5位的省（区）分别是新疆、内蒙古、四川、甘肃、云南。

从矿产勘查矿种来看，2024年资金投入以金、煤炭、铜、铀、铅锌、铁为主，与2023年相比，投入增长的矿种主要有稀土、磷矿、钼、金、锡、铁等。2024年实施矿产勘查项目4068项次，同比增长7.3%；完成钻探工作量1019万米，同比增长12.5%。

在资金保障等各种因素作用下，我国找矿突破战略行动获得重要成果。其中，锂、锆铪、氦气、稀土等战略性新兴产业矿产取得重大突破。新发现西昆仑—松潘—甘孜世界级锂辉石型锂成矿带，预测资源潜力达3000万吨。在内蒙古、江西、湖南、四川、新疆、西藏等地取得一系列重大突破，2024年，我国自产锂资源增幅超30%，我国锂矿储量全球占比由6%提升至16.5%，排名从第六位升至第二位。

在金矿方面也有不少收获。三山岛、多龙、北衙等24座矿山深边部共新增资源量1570吨。莱州西岭金矿累计查明资源量592吨，成为我国最大单体金矿床，胶东地区世界第三大金矿集区地位进一步巩固。近期，辽宁盖州大东沟地区发现低品位、超大型金矿，预估资源量超1000吨。

自然资源部地质勘查管理司司长熊自力此前表示，2024年，我国提供战略性矿产勘查区块超过1400个，创近10年来新高，重点围绕油气、锂、铜、金、铁、煤炭、铝土矿、钾盐等矿种，投放在新疆、甘肃、河南、广西、湖北等地。

年报显示，在矿产勘查方面，2024年，全国新发现矿产地150处。新发现矿产地数量排名前5位的矿种分别是建筑用花岗岩、普通萤石、锂矿、金矿和铁矿。

在地质科技方面，2024年取得了我国自主设计建造的首艘大洋钻探船“梦想”号正式入列、隐伏超大型喷溢沉积型锰矿找矿勘查理论技术体系与工程应用、内蒙古巴彦淖尔地区岩浆碳酸岩和高价值稀土矿化带新发现等进展。

(责编：杨曦、陈键)

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