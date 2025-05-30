潘卓然

原标题：体育用品制造加快向智能化绿色化转型

足球爱好者在贵州省榕江县“村超”球场体育用品专营店选购足球。新华社记者 杨文斌摄

在日前举办的2025（第42届）中国国际体育用品博览会上，一系列高端化、智能化、绿色化国产体育用品亮相展出，吸引了大量境外采购商围观体验。

体育用品制造业一头连着民生，一头连着经济。近年来，随着体育消费市场的繁荣，我国体育用品业稳步增长。数据显示，2023年国产体育用品制造及销售总产出已突破2万亿元大关。“随着体育消费逐渐成为经济新增长点，体育用品制造业拥有广阔发展空间。”中国体育用品业联合会副主席兼秘书长罗杰说，体育用品业正加速推进先进制造业建设，与现代服务业深度融合，更加强调发展质量与产业创新。

数智技术赋能

青岛英派斯健康科技股份有限公司是一家健身器材制造企业。在此次博览会上，其展示的多款智能化产品吸引不少观众驻足。现场工作人员演示了一款跑步机的科学运动指导功能：能够根据运动目标和体测数据，生成个人专属运动方案，覆盖热身、训练、拉伸等环节。

上述功能的实现，得益于英派斯AI大模型科学健康平台的研发应用。英派斯董事长、总裁刘洪涛介绍，企业自主研发的AI大模型科学健康平台，通过融合人工智能、大数据等技术，以“多模态融合+健康知识增强”为核心，能精准满足专业训练与大众健身需求，为运动场景提供多元化解决方案。当用户投入训练后，系统实时采集健身数据、代谢数据与身体反馈，对方案进行动态评估与智能调整，确保贴合用户实际需求。

“冠军模型不应该只是单一的标准，而是为每个人量身定制，为其最大化兑现潜力推荐路径。”在商汤体育CEO程鹏看来，AI交互体验技术的发展，正在使得更多普通体育爱好者体验到更高水平、更专业的定制化运动服务。

在三柏硕展位的投篮机前，不少观众正排队体验。“最新研发的智能训练辅助系统采用人工智能视觉识别和动作捕捉技术，实时记录训练过程，提供专业的运动评估及动作纠正建议。”青岛三柏硕健康科技股份有限公司总经理文珂介绍，当体验者投篮时，摄像头逐帧捕捉动作轨迹，AI系统立即生成出手角度、屈膝程度等多项数据，对投篮者的动作进行评分。通过高度自动化设备和个性化训练方案，系统帮助每位球员有效训练、改进技术。

最新发布的《中国体育用品业年度发展报告（2024）》显示，近几年，智能化体育用品普及率大幅度提升，智能健身路径、智能家用健身器材等成为主流产品，数字技术在运动健身方面实现广泛应用。

罗杰表示，智能化健身器材、数字化运动解决方案等创新成果，正在重塑行业竞争格局。我国体育用品制造业从传统制造向“智造+”跃迁，从单一产品供给向全场景解决方案转型。本届体博会上，国产体育用品品牌围绕不同场景，展示最新应用成果，彰显了国产体育用品创新硬实力。

绿色转型提质

在“双碳”目标引领下，新技术、新材料正推动国产体育用品制造业向绿色化加快转型。

匹克球是近几年在国内火起来的一项运动。“我们自主研发的匹克球运动地胶具备高稳定性、高反弹性、专业防滑耐磨等特点。”河北英利奥体育用品有限公司研发总监刘佳佳说，面层采用水性丙烯酸材料，确保环保无气味。

来自印度的客商阿里与该品牌合作逾10年。他说，采购产品包括人造运动草、地胶等，主要考虑的就是其环保性能。英利奥负责人表示，针对传统橡胶材质气味刺鼻、回收难度大及污染等环保问题，其研发的新型橡胶材料通过工艺升级，做到无气味、不含重金属等有害物质、可回收循环使用。

传统体育场馆普遍面临高能耗问题，节能降碳发展空间巨大。当前，公共体育场地建设升级提质需求持续释放，气膜场馆有望解决传统体育馆普遍存在的建设成本高昂、建设周期漫长、运营能耗高等问题。

约顿气膜此次展出的智能体育场馆模型，通过模拟体验展示了先进节能材料与环保技术的应用。“气膜场馆所用PVF和PVDF材料，透光率达20%至30%，白天无需人工照明即可满足采光需求，综合能耗较传统建筑降低30%以上。”约顿气膜创始人罗赟介绍，温控系统实现场馆能耗直降，已在冬奥训练场馆等项目中验证绿色效能。

全球化布局加速

2024年我国体育用品进出口持续回升，总额达到298.83亿美元，其中出口额为283.96亿美元。今年以来，外部环境变化加快，导致国产体育用品出口承压。面对复杂的国际形势，我国体育用品出口逆势增长，今年一季度，我国体育用品出口额达74.64亿美元，同比增长4.04%。

选择自主创新之路，成为国产体育用品出口实现逆势增长的重要原因。一些企业已不再满足于代工模式，而是依靠深厚的制造业基础，加大研发力度，打造自主品牌。

刘洪涛说，我国有完备的健身器材供应链，依靠这一优势，企业有充足的信心和底气做自主品牌。目前，山东德州、青岛等地已形成了一定规模的体育用品制造产业集群。

像英派斯一样，越来越多的体育用品生产企业借助自主品牌，实现了产品出海规模的稳步提升。多元化市场开拓，成为国产体育用品出海的关键一招。加速全球化布局，中国体育用品正不断打破此前对欧美市场的依赖。

“作为全球知名的体育器材制造商和服务商，泰山体育外贸业务约占总营收四成。过去很长一段时间内，美国市场都是重点。”泰山体育产业集团有限公司国际贸易总监张伟说，近年来，企业通过多元化布局，逐步摆脱对单一市场的依赖。今年在关税压力下，泰山体育加速拓展欧洲、东南亚及南美市场，同时深耕新兴市场，特别是共建“一带一路”国家。截至目前，产品已出口至200多个国家和地区。

张伟表示，希望通过本届展会展示“中国智造”形象，高效对接全球市场，深化与国际体育组织、渠道商的合作，推动中国智造体育装备走向世界。下一步，企业将在非洲、拉美等潜力市场建立分销网络，并通过服务2028年洛杉矶奥运会等国际赛事，进一步提升全球影响力。

舒华体育国际营销中心总经理张焕鹏说，今年以来，企业加快市场拓展，重点加强对中东、东南亚、欧洲和拉美等区域的市场投入，并持续提升本地化营销和服务能力。在当前外贸环境下，企业更加注重加强与本地合作伙伴的关系，优化物流和供应链管理，以确保产品能够迅速到达市场，同时不断推动数字化转型，力求通过技术手段降本增效。一位哥伦比亚采购商告诉记者，凭借出色的质量和设计，中国健身器材在拉丁美洲越来越受欢迎。

“要积极应对体育用品外贸环境的深度调整，推动从‘代工出海’向‘品牌出海’的战略转型，提高体育用品的出口质量。”罗杰认为，要优化海外市场布局，构建更具韧性的外贸发展格局。

(责编：杨曦、陈键)

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