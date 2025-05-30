无论是开空调、放音乐，还是查天气、问攻略，如今在人工智能的助力下，我们仅需动动嘴即可实现。近日，“财米油盐”栏目跟随工业和信息化部“新型工业化调研行”活动走进华东地区，实地探访智能应用“诞生地”。

智慧“大厨”一键翻炒、清洁“助手”自动打扫、空气“管家”语音跟随……在苏州市吴中区的科沃斯展厅内，一台台家用机器人轮番上演“看家本领”。科沃斯机器人公关总监马宪彬告诉记者，借助人工智能技术，家用服务机器人不再局限于预设指令，仅通过自然语言交互即可实现相关功能。

与此同时，依托视觉语言大模型，该公司生产的扫地机器人在建图、导航、避障方面也有了更好的表现，大大优化了消费者的使用体验。“我们叫‘万物可识别、万物可沿边’，也就是扫地机器人可以识别家里所有的东西，并沿着边缘做清洁。”马宪彬说。

人工智能不仅加速融入老百姓日常生活的方方面面，也在走进工厂车间，为机器装备赋予聪明的“大脑”与灵敏“耳朵”，带来更精准的感知、更智能的决策与更柔性的执行，成为生产线上的得力“员工”。

在三一重机昆山产业园微挖智能工厂内，一台极具未来感的小型挖掘机正在甩动壶铃，格外吸睛。据三一重机数智化总监贺欧文介绍，该机器是三一重机自主研发的全球首台全电无人微型挖掘机。搭配远程智控操作系统，这台挖掘机在虚拟现实、智能指引、运动建模等技术赋能下实现了无人操作及自动控制，可用于矿山开采、抢险救援等多维场景。

近年来，我国持续推进新一代信息技术同实体经济深度融合，加速推动产业智能化升级。作为我国区域经济发展的“排头兵”，华东地区以政策创新引领产业集聚，形成了科技强、产业强、人才强的协同共振。

当前，上海市人工智能产业规模已突破4500亿元，人工智能上市企业达196家，累计完成60款生成式人工智能服务大模型备案。在上海市徐汇西岸的全国首个大模型创新生态社区——“模速空间”内，已有百余家人工智能大模型企业及研究机构陆续入驻，形成了覆盖算力芯片、基础模型、大语言、垂类应用等人工智能全链条产业生态。

加快发展新一代人工智能，是我国赢得全球科技竞争主动权的重要战略抓手。放眼智慧华东，从工业应用到生活消费，人工智能赋能千行百业正从美好愿景逐步变为生动现实。

总策划：孙海峰

制片人：章斐然 谢婷

监制：吕骞

策划：申佳平

记者：王仁宏

剪辑：石雪 张培扬

设计：林珊珊

包装：赵晨

专题：《财米油盐》——你的财经宝典

(责编：申佳平、高雷)

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