人民网北京5月30日电 （记者王连香）据交通运输部微信公众号消息，近日，交通运输部办公厅印发《关于公布2024年“十大最美农村路”等名单的通知》（以下简称《通知》），公布了河北省沧州市大运河堤顶路等10条农村公路为2024年“十大最美农村路”，内蒙古自治区呼和浩特市清水河县冯家塔至老牛湾公路等3条农村公路为2024年“我家门口那条路——最具人气的路”。

截至2024年底，全国农村公路总里程超464万公里、长度可绕地球赤道115圈，农村公路桥梁共53万座，隧道2273座，实现了具备条件的乡镇、建制村全部通硬化路，有序实施了较大人口规模自然村（组）通硬化路建设，旅游景点、产业园区、资源矿产等农村地区主要经济节点的通硬化路问题基本解决，“外通内联、通村畅乡、客车到村、安全便捷”的农村交通运输网络基本形成。

2025年1至4月，全国农村公路完成固定资产投资975.1亿元，新改建农村公路约2万公里，完成全年目标任务（10万公里）的19.5%。农村公路采取以工代赈方式实施项目587个，发放劳务报酬总额1.1亿元，吸纳农村劳动力1.2万人。重点工程实施以工代赈项目55个，发放劳务报酬总额4.4亿元，吸纳农村劳动力3.6万人。实施农村公路安全生命防护工程9972.1公里，完成全年目标任务（5万公里）的19.9%。改造农村公路危桥1115座，完成全年目标任务（3000座）的37.2%。实施养护工程总里程2.8万公里，农村公路服务水平和保障能力进一步提升。

图片来自：交通运输部微信公众号

(责编：王连香、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经