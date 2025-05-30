打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

交通运输部公布2024年“十大最美农村路”

2025年05月30日14:12 | 来源：人民网
小字号

人民网北京5月30日电 （记者王连香）据交通运输部微信公众号消息，近日，交通运输部办公厅印发《关于公布2024年“十大最美农村路”等名单的通知》（以下简称《通知》），公布了河北省沧州市大运河堤顶路等10条农村公路为2024年“十大最美农村路”，内蒙古自治区呼和浩特市清水河县冯家塔至老牛湾公路等3条农村公路为2024年“我家门口那条路——最具人气的路”。

截至2024年底，全国农村公路总里程超464万公里、长度可绕地球赤道115圈，农村公路桥梁共53万座，隧道2273座，实现了具备条件的乡镇、建制村全部通硬化路，有序实施了较大人口规模自然村（组）通硬化路建设，旅游景点、产业园区、资源矿产等农村地区主要经济节点的通硬化路问题基本解决，“外通内联、通村畅乡、客车到村、安全便捷”的农村交通运输网络基本形成。

2025年1至4月，全国农村公路完成固定资产投资975.1亿元，新改建农村公路约2万公里，完成全年目标任务（10万公里）的19.5%。农村公路采取以工代赈方式实施项目587个，发放劳务报酬总额1.1亿元，吸纳农村劳动力1.2万人。重点工程实施以工代赈项目55个，发放劳务报酬总额4.4亿元，吸纳农村劳动力3.6万人。实施农村公路安全生命防护工程9972.1公里，完成全年目标任务（5万公里）的19.9%。改造农村公路危桥1115座，完成全年目标任务（3000座）的37.2%。实施养护工程总里程2.8万公里，农村公路服务水平和保障能力进一步提升。

图片来自：交通运输部微信公众号

图片来自：交通运输部微信公众号

(责编：王连香、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
交通运输部公布2024年“十大最美农村路”
　　人民网北京5月30日电 （记者王连香）据交通运输部微信公众号消息，近日，交通运输部办公厅印发《关于公布2024年“十大最美农村路”等名单的通知》（以下简称《通知》），公布了河北省沧州市大运河堤顶路等10条农村公路为2024年“十大最美农村路”，内蒙古自治区呼和浩特市清水河县冯家塔至老牛湾公路等3条农村公路为2024年“我家门口那条路——最具人气的路”。 截至2024年底，全国农村公路总里程超464万公里、长度可绕地球赤道115圈，农村公路桥梁共53万座，隧道2273座，实现了具备条件的乡镇、建制村全部通硬化路，有序实施了较大人口规模自然村（组）通硬化路建设，旅游景点、产业园区、资源矿产等农村地区主要经济节点的通硬化路问题基本解决，“外通内联、通村畅乡、客车到村、安全便捷”的农村交通运输网络基本形成。…
铁路端午假期运输今日启动 预计发送旅客8050万人次
　　人民网北京5月30日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团有限公司（下称国铁集团）获悉，铁路端午假期运输今日启动，自5月30日至6月3日，为期5天，全国铁路预计发送旅客8050万人次，客流最高峰为5月31日，预计发送旅客1830万人次。 国铁集团客运部负责人介绍，今年端午假期，铁路客流主要由探亲流、旅游流等构成，预计总体保持高位运行，京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝地区及部分热门旅游城市客流相对集中。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部