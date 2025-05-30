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200MW钙钛矿全自动量产线建成 中核光电加速推进钙钛矿光伏产业化

2025年05月30日14:35 | 来源：中国核电
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原标题：200MW钙钛矿全自动量产线在沪建成！中核光电加速推进钙钛矿光伏产业化

5月29日，中国核电旗下中核光电钙钛矿全自动量产线建成暨成果发布活动在上海临港举办，中核光电与中核新能源签署100MW钙钛矿组件采购的《钙钛矿光伏组件合作协议》，双方将在技术研发和场景验证领域深化合作。

上海自贸区临港新片区综合党委书记朱旭明，中核集团总经理助理，中国核电党委书记、董事长卢铁忠，中核集团上海市场开发部主任孙云根、战略规划部总师施庆瑜、科技质量与数字化部副主任罗俊，中核汇能/新华发电党委书记、董事长张焰等出席活动。

卢铁忠强调，中核集团、中国核电将全力推动钙钛矿技术研发与大规模市场应用，加快实现清洁能源关键核心技术产业链高水平自立自强，为“双碳”目标的达成贡献中核力量。

中核光电5月15日建成200MW刚性钙钛矿全自动量产线，首批1200×1600mm2组件下线效率16.5%，预计2025年内效率达20%，该量产线在行业内率先全面采用国产设备，以智能制造为核心理念，融合了高精度设备、高效工艺流程与全流程自动化控制，自动化水平、国产化率和成本控制能力均居行业领先水平。

中核光电计划2026年启动GW级生产基地建设，2028年建成投产，全力推动钙钛矿技术在全球能源转型中的规模化应用。

中国国际科技促进会、南德认证检测等相关合作伙伴及中核集团、中国核电相关成员单位领导、代表出席活动。

(责编：曹淼、李源)
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