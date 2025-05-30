人民网北京5月30日电 （记者乔雪峰） 弘扬新时代交通精神，深化产教融合协同育人，是培养适应新时代交通发展需求的高素质技术技能人才的必然要求。

近日，交通运输部人事教育司专职副主任于敏在“专家学者、大国工匠进校园”活动开幕式上表示，长期以来，交通运输部高度重视交通运输教育工作，将“培育高水平交通科技人才，打造素质优良的交通劳动者大军”作为推动加快建设交通强国、教育强国的重要任务。

于敏表示，立足新时代交通运输伟大实践，要以“人民工匠”“国家卓越工程师”等为代表弘扬新时代交通精神，营造崇尚先进、比学赶超的干事创业氛围；加快建设中国特色、世界一流的大学和优势学科,促进产教融合协同育人。

“交通强国，创新为本。我国经济发展迈入新阶段，经济转型、区域一体化加速推进，对传统交通体系提出了新的更高要求。”中国工程院院士刘加平指出，在数字经济时代，交通体系正发生巨大的技术变革，数字化、智能化是现阶段交通体系发展的重大机遇；低空经济蓄势高飞，是未来交通领域的新“引擎”；在“碳达峰”“碳中和” 目标下，交通体系绿色转型成为新的战略方向。

刘加平表示，无论传统行业的转型升级，还是新领域的突破与开拓，创新是跨越的桥梁。新时代青年的多样创新思维和创新实践，正在重塑传统的创新范式，开辟新场景、新形态，打造新格局。

教育部思想政治工作司副司长孙芙蓉指出，要深化精神领悟，用好用活交通运输领域科研工作者、大国工匠的奋斗故事、感人精神，帮助学生坚定理想信念。要强化榜样引领，让专家学者、大国工匠成为青年学子成长路上的青春灯塔，引导广大青年学生自觉以英雄为镜，向榜样看齐，培养起执着专注、追求卓越的优秀品质。要锤炼实践本领，锚定人生成长的青春航向，立志做中国式现代化建设的中坚力量，把个人理想融入民族复兴伟业。

人力资源和社会保障部专业技术人员管理司副司长梁云鹤表示，搭建起高校、科研院所、企业间交流互动共享的有效平台，面向未来探讨交通运输领域高端人才培养的新特点、新路径、新方法，激励引导广大青年学子以专家学者和大国工匠为榜样，为加快建设交通强国贡献青春力量。

(责编：乔业琼、高雷)

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