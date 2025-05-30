原标题：海尔新能源战略投资星能链公司，致力于以AI重塑分布式新能源行业

5月28日，以“聚星成链，共创无限可能”为主题，海尔新能源战略投资星能链新能源公司签约仪式在青岛举行。致力于成为数智化分布式智慧清洁能源解决方案服务商的引领者，海尔新能源通过此次战略投资，将强化源网荷储一体化解决方案核心智能硬件及调度能力，并提升AI储能变流器的研发竞争力，为全球家庭及工商业用户带来AI融合下的智慧能源新体验。

海尔集团高级副总裁解居志，海尔新能源副总裁、海尔绿能总经理季晓健，海尔储能总经理袁舰，海尔智控器副总经理曲桂楠，星能链公司创始人李继祖，星能链总经理汪锡建，星能链CTO 璩克旺，星能链企划和产品副总周皓等出席本次签约仪式。

AI+源网荷储一体化正深刻重塑新能源系统格局，推动新能源系统从“源随荷动”向“源荷互动”模式转型，是实现能源革命与构建新型电力系统的核心驱动力；数智化储能变流器作为源网荷储一体化解决方案中的“智能底座”，是实现系统高效协同、智能优化的关键支撑。据权威市场研究机构预测，到2030年全球储能变流器市场规模将突破2500亿元，千亿市场潜力吸引着众多企业竞逐。

星能链公司拥有行业一流研发团队及行业领先的科技创新能力，在技术、标准、研发平台等方面优势突出，能够有力补充海尔新能源平台化、模块化、标准化的产品研发能力；并具备涵盖大储、工商业储能、户储、光储融合等全场景高数智化变流器产品体系。海尔新能源将星能链作为储能变流器技术及研发中心，并从品牌、市场、供应链等方面多维度赋能星能链。

独行者疾，众行者远。海尔新能源搭建无界生态体系，通过打造“一体化、数智化、全周期服务”等差异化能力，为用户提供集发电、储电、管电、售电全流程智慧新能源解决方案，推动新能源行业朝着高效、智能的方向加速迈进。（记者 吴杰）

(责编：曹淼、李源)

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