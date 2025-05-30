打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

具身智能机器人基础软件加速自主可控

2025年05月30日16:04 | 来源：人民网
小字号

人民网北京5月30日电 （记者孙阳）近年来，在一系列政策规划引领下，我国具身智能机器人产业蓬勃发展，产业规模快速增长，关键技术和部件加快突破。

《2025人形机器人与具身智能产业研究报告》显示，2025年，中国具身智能市场规模预计达52.95亿元（人民币），占全球约27%；人形机器人市场规模预计达82.39亿元，占全球约50%。

在此过程中，产学研各界加速攻关，聚焦国家战略和产业发展需求，突破机器人系统开发、操作系统等共性技术。日前，鸿道具身智能机器人操作系统在京发布，助力国产机器人操作系统加速自主可控。据了解，鸿道操作系统采用“大脑-小脑协同”的类脑架构设计，通过弹性微内核确保安全隔离，经过关键任务行业验证的强实时特性，让机器人更灵活、安全；系统实现了确定性计算与TSN通信的协同，并通过引入分布式算力协同，实现从单体智能到群体智能的跨越。

北京市经信局副局长姜洪朝在发布会上表示，要提升国产工业软件应用水平，依托北京工业软件产业创新中心等市级平台，聚焦人形机器人、工业具身机器人等行业重点应用场景，充分发挥工业操作系统对工业全链条的技术支持、效率提升和智能化变革应用，分阶段、分模块加快推动国产替代。

(责编：王连香、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
外资企业加速探索可持续发展本土化实践
　　在充满自然光能的商场里购物、让喝完的饮料瓶摇身一变成为环保遮阳伞、以数字技术提高水资源利用效率……当绿色融入生活、消费和生产过程，可持续发展正从理念加速落地为城市高质量发展的鲜活图景。 近年来，随着可持续发展理念持续深入，外资企业加速以技术创新推动可持续发展融入全产业链布局，加速深耕中国市场。…
具身智能机器人基础软件加速自主可控
　　人民网北京5月30日电 （记者孙阳）近年来，在一系列政策规划引领下，我国具身智能机器人产业蓬勃发展，产业规模快速增长，关键技术和部件加快突破。 《2025人形机器人与具身智能产业研究报告》显示，2025年，中国具身智能市场规模预计达52.95亿元（人民币），占全球约27%；人形机器人市场规模预计达82.39亿元，占全球约50%。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部