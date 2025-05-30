人民网北京5月30日电 （记者孙阳）近年来，在一系列政策规划引领下，我国具身智能机器人产业蓬勃发展，产业规模快速增长，关键技术和部件加快突破。

《2025人形机器人与具身智能产业研究报告》显示，2025年，中国具身智能市场规模预计达52.95亿元（人民币），占全球约27%；人形机器人市场规模预计达82.39亿元，占全球约50%。

在此过程中，产学研各界加速攻关，聚焦国家战略和产业发展需求，突破机器人系统开发、操作系统等共性技术。日前，鸿道具身智能机器人操作系统在京发布，助力国产机器人操作系统加速自主可控。据了解，鸿道操作系统采用“大脑-小脑协同”的类脑架构设计，通过弹性微内核确保安全隔离，经过关键任务行业验证的强实时特性，让机器人更灵活、安全；系统实现了确定性计算与TSN通信的协同，并通过引入分布式算力协同，实现从单体智能到群体智能的跨越。

北京市经信局副局长姜洪朝在发布会上表示，要提升国产工业软件应用水平，依托北京工业软件产业创新中心等市级平台，聚焦人形机器人、工业具身机器人等行业重点应用场景，充分发挥工业操作系统对工业全链条的技术支持、效率提升和智能化变革应用，分阶段、分模块加快推动国产替代。

(责编：王连香、高雷)

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