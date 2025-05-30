新华社北京5月30日电（记者温竞华）“两弹一星”元勋在核试验基地的合影、病毒学专家侯云德的入党志愿书手稿、防护工程专家钱七虎的“八一勋章”……2025年全国科技工作者日主场活动30日在京举行，通过讲述中国科学家博物馆藏品背后的故事，生动展现一代代科技工作者在党的领导下践行科学家精神的鲜活形象。

活动以“薪火相传 奋楫扬帆——科学家记忆的永恒使命”为主题，包括“回望·大海星辰”“传承·迎风破浪”“致敬·山河铭记”“未来·逐梦寰宇”4个篇章，由科学家本人或科学家亲属、学生等相关人员讲述10件藏品背后的动人故事，以物见人、以物传情、以物励志。

中国科协主席万钢表示，2035年建成科技强国的蓝图已经绘就。广大科技工作者要在服务国家战略中彰显时代担当，不断丰富科学家精神的时代内涵，赓续中华优秀传统文化中的创新基因，加快实现高水平科技自立自强。

活动现场还举行了中国科学家博物馆藏品捐赠入藏仪式，为钱七虎等科学家代表、李四光外孙女邹宗平等科学家亲属代表颁发捐赠入藏证书。“共和国的脊梁”文艺展演入选名单、2025年“科学家故事舞台剧推广行动”剧目名单等一批弘扬科学家精神的宣传精品也在现场发布。

本次活动恰逢中国科学家博物馆开馆一周年、老科学家学术成长资料采集工程正式启动实施15周年。一年来，中国科学家博物馆累计接待公众超17万人次，策划推出14个专题展并举办巡展，展示中国科学家形象、弘扬科学家精神。采集工程累计验收入库550余位科学家的数十万件实物原件和数字化资料、百万分钟音视频资料，初步形成“采、藏、研、展、教、宣”一体推进的工作格局。

今年全国科技工作者日系列活动聚焦“矢志创新发展 建设科技强国”，由中国科协会同科技部、中央宣传部联合举办。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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