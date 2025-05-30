人民网北京5月30日电 （记者杜燕飞）精彩纷呈的歌曲和舞蹈、民俗知识互动问答、制作端午荷包和五彩绳……端午节来临之际，一场以“美好旅途‘粽’享端午”为主题的活动日前在G232次列车上举行，让旅客感受浓浓传统“文化味”。

G232次列车乘务人员和旅客一起制作端午荷包。翟祚珩摄

“端午节是农历几月初几？”

“五月初五。”

主持人话音未落，6岁的小朋友萌萌用稚嫩的童声抢答，并获得了端午荷包、五彩绳和香甜粽子等奖品。

“我们第一次在高铁上过端午节，既看到了精彩节目，也有手工制作、传统知识问答。孩子在参与过程中了解了端午知识，真是一次有意义的体验。”萌萌的母亲肖女士说。

G232次旅客亲手制作端午荷包和五彩绳。王磊摄

“临近端午，我休年假回老家，没想到在车上观看了精彩的节目，让我度过了一个很特别的节日。”来自青岛的旅客胡伟举着自己制作的五彩绳说。

活动中，大家纷纷拿着亲手制作的端午荷包和五彩绳拍照留念，在“端午纪念卡”上写下祝福，寄托美好期盼。

在活动中，旅客纷纷举起手机拍摄。颜笑摄

“我们希望让旅客了解端午节的由来、民俗，激发大家了解传统节日的热情和兴趣，争做传统文化的继承者和传播者。”G232次列车长杨洁说。

(责编：王连香、高雷)

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