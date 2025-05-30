人民网记者 黄盛

“现在来买手机、家电等智能产品，不仅商家在促销，还有‘国补’优惠。”5月30日，在北京市海淀区田村京粮广场，市民王先生一边逛商场，一边选购时下热门的智能手机。

今年以来，我国将手机、平板等消费电子产品纳入“两新”政策加力扩围政策范畴。个人消费者购买手机等3类数码产品的补贴标准为：对于单件销售价格不超过6000元的产品，按照产品最终销售价格的15%给予补贴，每名消费者每类产品可补贴1件，每件补贴不超过500元。

补贴政策与市场需求共振，驱动着消费电子行业依托技术创新带来消费新供给，智能手机和电脑、全屋智能家居及智能穿戴产品与5G、AI等核心技术深度融合，加速了全场景创新。

在北京市海淀区田村京粮广场内，市民们正在选购智能手机。实习生 王琬迪摄

中国信通院数据显示，今年一季度在智能手机领域，我国智能手机出货量6454.2部，同比增长1.2%。

数据的背后，我国消费电子产业链上下游企业正在用好“两新”政策机遇，加大技术研发投入，加速产品提质升级。日前小米集团发布的2025年第一季度业绩报告显示，研发支出达到人民币67亿元，同比增长30.1%。截至2025年3月31日，小米集团的研发人员达21731人，占员工总数47.7%，已在全球获得超过4.3万件专利。

小米集团合伙人、总裁卢伟冰表示，在技术硬核化方面，公司不断增加研发投入，支撑产品创新；在品牌升级方面，走向全产品线高端化；在商业模式生态化方面，公司需要从范围经济向网格经济进行升级。

技术研发赋能全产业链协同升级，提升了消费电子行业景气指数。Wind数据显示，今年一季度，电子（申万）行业营收同比增速均在申万一级行业中排名第一，净利润增幅也居前列。

“消费电子产品直接面向市场用户，产值规模大，对上中游牵引带动作用强。”赛迪研究院电子信息研究所电子制造业研究室主任马蓓蓓认为，在“两新”政策带动下，电子产品消费意愿提升，为电视、计算机、手机等整机产品提高销量、促进产品升级起到积极作用，还将带动相关元器件的市场扩展和技术升级。

有业内人士表示，我国消费电子行业在全球市场扮演的角色日益重要，国内厂商正从制造业为主向自主研发方向转型。通过全场景向新、向智，实现产品体验上的持续差异化，更好地满足消费者多样化需求。

(责编：王连香、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经