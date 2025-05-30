打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

业界：消费电子行业加速快跑 技术研发驱动全场景创新

人民网记者 黄盛
2025年05月30日20:24 | 来源：人民网
小字号

“现在来买手机、家电等智能产品，不仅商家在促销，还有‘国补’优惠。”5月30日，在北京市海淀区田村京粮广场，市民王先生一边逛商场，一边选购时下热门的智能手机。

今年以来，我国将手机、平板等消费电子产品纳入“两新”政策加力扩围政策范畴。个人消费者购买手机等3类数码产品的补贴标准为：对于单件销售价格不超过6000元的产品，按照产品最终销售价格的15%给予补贴，每名消费者每类产品可补贴1件，每件补贴不超过500元。

补贴政策与市场需求共振，驱动着消费电子行业依托技术创新带来消费新供给，智能手机和电脑、全屋智能家居及智能穿戴产品与5G、AI等核心技术深度融合，加速了全场景创新。

在北京市海淀区田村京粮广场内，市民们正在选购智能手机。 实习生 王琬迪摄

在北京市海淀区田村京粮广场内，市民们正在选购智能手机。实习生 王琬迪摄

中国信通院数据显示，今年一季度在智能手机领域，我国智能手机出货量6454.2部，同比增长1.2%。

数据的背后，我国消费电子产业链上下游企业正在用好“两新”政策机遇，加大技术研发投入，加速产品提质升级。日前小米集团发布的2025年第一季度业绩报告显示，研发支出达到人民币67亿元，同比增长30.1%。截至2025年3月31日，小米集团的研发人员达21731人，占员工总数47.7%，已在全球获得超过4.3万件专利。

小米集团合伙人、总裁卢伟冰表示，在技术硬核化方面，公司不断增加研发投入，支撑产品创新；在品牌升级方面，走向全产品线高端化；在商业模式生态化方面，公司需要从范围经济向网格经济进行升级。

技术研发赋能全产业链协同升级，提升了消费电子行业景气指数。Wind数据显示，今年一季度，电子（申万）行业营收同比增速均在申万一级行业中排名第一，净利润增幅也居前列。

“消费电子产品直接面向市场用户，产值规模大，对上中游牵引带动作用强。”赛迪研究院电子信息研究所电子制造业研究室主任马蓓蓓认为，在“两新”政策带动下，电子产品消费意愿提升，为电视、计算机、手机等整机产品提高销量、促进产品升级起到积极作用，还将带动相关元器件的市场扩展和技术升级。

有业内人士表示，我国消费电子行业在全球市场扮演的角色日益重要，国内厂商正从制造业为主向自主研发方向转型。通过全场景向新、向智，实现产品体验上的持续差异化，更好地满足消费者多样化需求。

(责编：王连香、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
业界：消费电子行业加速快跑 技术研发驱动全场景创新
　　“现在来买手机、家电等智能产品，不仅商家在促销，还有‘国补’优惠。”5月30日，在北京市海淀区田村京粮广场，市民王先生一边逛商场，一边选购时下热门的智能手机。…
美好旅途“粽”享端午 感受浓浓传统“文化味”
　　人民网北京5月30日电 （记者杜燕飞）精彩纷呈的歌曲和舞蹈、民俗知识互动问答、制作端午荷包和五彩绳……端午节来临之际，一场以“美好旅途‘粽’享端午”为主题的活动日前在G232次列车上举行，让旅客感受浓浓传统“文化味”。 G232次列车乘务人员和旅客一起制作端午荷包。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部