新华社北京5月30日电（记者周圆、张辛欣）记者30日从工业和信息化部获悉，2025年全国中小企业服务月活动将于6月举行，旨在加强中小企业服务，促进中小企业高质量发展。

工业和信息化部中小企业局相关负责人介绍，今年活动主要围绕四大重点方向展开，即聚焦专精特新“小巨人”企业、创新型中小企业、瞪羚企业及特色产业集群等重点领域开展针对性服务；依托全国中小企业服务“一张网”实现线上线下协同，提升服务覆盖面和精准度；通过送政策、解难题切实提升企业获得感，杜绝形式主义；结合联合国中小微企业日及中国国际中小企业博览会等节点，传播专精特新理念，讲好中小企业故事，营造全社会关心支持中小企业发展的良好氛围。

此外，今年活动将聚焦市场拓展、引才育才、融资促进、数字化转型、技术赋能、管理提升、出海服务、合规管理等8个领域，推出42项重点活动，比如在青岛、深圳等地举办专精特新企业对接沙龙和“创客中国”供需对接活动；开展数字化物流仿真、AI技术应用等专题培训；组织灯塔工厂游学、产业链供需对接会等技术赋能活动；举办出海认证讲座等支持企业“走出去”系列活动。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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