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新华社记者 邹竞一摄

高盛、摩根大通等多家国际投行近日表示，随着中国宏观政策落地显效，中美经贸会谈取得实质性进展，决定上调对2025年中国经济增速预测。

高盛首席中国经济学家闪辉说，考虑到中美大幅降低双边关税水平，将中国2025年出口量增速预测上调5个百分点，将净出口对中国GDP增速的贡献由前值的负0.5个百分点，提高至0.1个百分点。高盛还上调了今年二季度和下半年的中国环比GDP增速预测，并将2025年全年GDP增速预测上调0.6个百分点。

野村中国首席经济学家陆挺表示，受消费品以旧换新政策加力扩围带动，4月中国零售数据较好。此外，中美经贸会谈取得实质性进展的背景下，部分出口企业加紧安排货物装运，这将对二季度中国出口产生一定影响。由此，野村将中国二季度GDP同比增速预测上调1.1个百分点，并将全年GDP增速预测上调0.5个百分点。

摩根大通中国首席经济学家朱海斌认为，2024年9月以来，中国出台了一揽子增量政策，产生了积极效果。今年财政政策比以往更为积极，赤字率按4%左右安排、比上年提高1个百分点；政府发债规模也相比往年大幅提高。

“今年中国在AI领域的突破使得市场重新认识到中国的供应链和创新优势，这背后依托的是一个强大的生态系统，包括基础设施、数据、人才以及能源等。”谈及中国的科创表现，摩根士丹利中国首席经济学家邢自强说，AI的应用可提高劳动生产效率，创造更多价值，提高潜在GDP水平。

此外，渣打、瑞银等多家金融机构也表示，在多项政策支持下，中国经济扛住外部冲击，展现出较强韧性和活力。

近期，摩根大通集团董事长兼首席执行官杰米·戴蒙、花旗集团董事长杜颂安、凯雷投资集团首席执行官施瓦茨等国际金融机构高管密集来华，纷纷表示看好中国经济发展前景，愿继续深耕中国市场。

（据新华社北京5月30日电 记者任军）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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