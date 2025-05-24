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一座动物园，“出圈”客自来（提振消费一线观察）

本报记者  姚雪青
2025年05月24日05:34 | 来源：人民网－人民日报
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　　模特身着品牌潮服，踩着动感节拍，一场时装秀，引来上百名观众。

　　“太特别了！谁能想到这里不是秀场而是动物园！”来自江苏苏州的游客杨婕感慨。

　　江苏省南京市红山森林动物园，如今是全国知名的“网红打卡地”，去年吸引游客近800万人次。这里还是众多品牌的“活动首发地”，时装秀、新品会、电影地推活动等频繁举办。

　　求新求变，创新多元化消费场景，红山森林动物园火爆“出圈”。

　　“我们就是要逐渐打破人们对动物园的传统印象。”红山森林动物园园长沈志军说，“开发文创、联合举办时装秀、举行新品会等创新尝试，将科研、保护、文化、绿色消费等多元融合，为不同年龄段、不同需求的公众提供更多消费选择，更把动物保护、生态保护理念传播给更多人。”

　　按照网上的攻略，杨婕和朋友预约了动物园自然学校的“昼夜营”，跟着动物保护教育老师，一路轻手轻脚，寻觅动物们夜间的本真天性。

　　安静的夜晚，闻得到泥土的气息，听得见大自然“窸窸窣窣”的声音。长颈鹿弯下脖子将头靠在屁股上休息，小熊猫舒适地趴在树上酣睡，猞猁警惕地观察着四周。最令她开眼的，是狼群“开会”的场景：先是头狼伸长脖子发出“嗷呜”的嚎叫，紧接着旁边的狼群也“嗷呜”呼应。

　　“没有动物表演、没有投喂互动，在这里动物是主人，我们‘客随主便’。”动物友好理念和新奇体验玩法，让杨婕感觉妙趣横生。

　　除了“昼夜营”，红山森林动物园里还有许多乐趣等待游客解锁。在场馆内，看考拉称重、猴子划船、棕熊摸鱼；在咖啡店，与落地窗外一群火烈鸟“对饮”；在红山森林市集，白面僧面猴风筝胸针、小熊猫帽子挂件、水獭拉绳等文创新品，让人忍不住“买买买”。红山文创产品已有千余种，销售火爆。

　　随着红山森林动物园成为“顶流”，其附近的酒店价格接近市中心水平；盐水鸭、皮肚面、鸭血粉丝等小吃，登上热门榜……以红山森林动物园为中心的消费圈，近年来不断扩容。

　　“每年游客中，南京本地占23%，本省外市占27%，来自外省的占近一半。”红山森林动物园副园长白亚丽介绍。

　　走出动物园的游客，还会去哪？

　　网友整理的“红山品牌形象地图”里藏着答案。城北万象汇“空中动物园”、国创园文创店、1912咖啡店等与红山联名合作或者具有红山品牌形象授权的商业场景，遍布多个商圈及街区。目前，与红山森林动物园联名的品牌有50多个。

　　“我们去年就与红山森林动物园合作过，今年再次携手，打造更多互动体验场景、开发有声文创。”金鹰国际购物中心新街口店相关负责人说。

　　《提振消费专项行动方案》提出，深化线上线下、商旅文体健多业态消费融合，创新多元化消费场景。

　　南京市想方设法开发和挖掘“红山森林动物园”“南京新街口”等城市品牌形象，持续培育消费新场景、新业态，推动商旅文体健多业态消费融合，努力让“城市流量”赋能“消费增量”。今年一季度，南京社会消费品零售总额完成2323.11亿元，增速位居全省前列。

　　走出红山森林动物园，杨婕满怀期待，“我要尽早开启下一次南京之旅”。

　　《 人民日报 》（ 2025年05月24日 02 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)
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