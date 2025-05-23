人民网北京5月23日电 （记者郝帅）据国家市场监管总局网站消息，近日，市场监管总局发布统计数据，今年1—4月，我国消费品新增809.8万种，同比增长40.4%，涉及企业18.9万家。其中，家装类产品表现尤为突出，装修材料、卫生洁具、家具照明、智能家居、适老化改造五大类消费品新增133.2万种，同比增长560.8%，涉及企业1.2万家，商品条码依托其“产品身份证”功能，助力新旧动能快速转换和优质产能持续释放。

从品类看，五大类补贴家装产品分别增长如下：智能家居类新增3.0万种、同比增长1985.5%，家居照明类新增93.5万种、同比增长1016.4%，适老化改造类新增1.0万种、同比增长498.2%，卫生洁具类新增5.1万种、同比增长358.1%，装修材料类新增30.7万种、同比增长195.8%。智能家居作为增长最快的领域，正加速融入百姓日常生活，成为消费升级的核心驱动力。其中，智能马桶新增0.3万种、同比增长793.3%，智能门锁新增0.2万种、同比增长620.0%，智能晾衣架新增0.05万种、同比增长523.6%，智能开关新增0.2万种、同比增长366.9%，智能插座新增0.08万种、同比增长975.7%。在技术迭代与政策加持下，智能家居正引领新兴产业发展方向。

从全国来看，五大类补贴家装产品主要分布于下列5个省：广东省50.3万种、占比37.8%，浙江省20.3万种、占比15.3%，江苏省10.4万种、占比7.8%，江西省8.5万种、占比6.4%，四川省8.0万种、占比6.0%。上述省份共新增产品97.5万种，占全国总量73.3%。其中，广东、浙江等省份依托完备的产业链优势，已成为推动家装消费升级的核心引擎。

1—4月的消费市场数据充分展现了家装厨卫“焕新”政策的显著成效。其中，智能家居品类爆发式增长尤为亮眼，不仅标志着消费升级已从“规模扩张”迈向“质量跃升”新阶段，更生动展现了政策引导与技术创新双轮驱动下新兴产业的发展活力。随着政策红利释放与技术创新深化，家居消费市场正迎来更广阔空间。

(责编：郝帅、吕骞)

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