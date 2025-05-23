人民网北京5月23日电 （记者任妍）5月21日至23日，2025工业互联网大会在苏州市召开。会上，中国信息通信研究院院长、工业互联网产业联盟理事长余晓晖发布了工业互联网十年成果总结及未来展望。他表示，中国工业互联网历经十年从谋划到实践，已超额完成阶段性目标，未来将在大规模应用与人工智能深度融合中迎来跨越式发展。

余晓晖介绍，以5G为突破口，通过工业无线、工业以太网、TSN、边缘计算、信息模型等新型工业网络技术，我国实现了各类工业生产要素和产业链上下游深度连接，带动工业互联网网络体系创新发展。

回顾十年发展，工业互联网带来三大根本性变革。余晓晖表示，在发展理念层面，从关注单环节自动化与信息化，转向构建全链条体系化的数字化协同能力，实现生产与管理系统的深度互联；在技术应用层面，突破传统设备物理能力局限，形成数据驱动与行业机理融合的智能优化闭环，激活数据要素价值；在产业生态层面，打破工业体系封闭性，推动技术开放共享，吸引多元主体参与，加速工业数字化转型进程。

余晓晖认为，这些变革源于工业互联网“全面深度互联、数据驱动智能优化”的核心设计。通过横向、纵向、端到端的互联互通，打通设备、企业、产业链的数据链，基于贯通的数据与行业先验知识，实现研发、生产、营销等全流程的智能决策与优化，这一理念经十年实践验证，成为行业发展的核心指引。

余晓晖介绍，宏观上，2017年后制造业数字化转型加速，数字技术对制造业效率提升超越服务业，制造业生产率较此前五年平均提高8.8个百分点；中观层面，实现41个工业大类全覆盖，形成龙头企业带动、平台支撑的行业发展生态；企业层面，大企业完成工业互联网阶段性建设目标，中小企业在龙头与平台带动下驶入数字化快车道。

此外，基础设施建设也实现弯道超车。据介绍，工业网络领域，以5G为突破口，1.8万余个5G+工业互联网项目实现规模化应用；工业标识解析体系注册量突破6700亿，贯通物理与数字世界；多层次工业互联网平台体系崛起，49家双跨平台与200余家特色平台走出“先技术融合、再资源整合、后机理沉淀”的中国路径，部分平台企业出海盈利表现亮眼。

应用模式创新催生新业态。“数据驱动下，平台化设计、智能化生产等新模式重塑制造流程，工业互联网与消费互联网的融合，推动先进制造业与生产性服务业深度协同，实现更高质量的产业循环。”余晓晖表示，安全保障体系逐步完善，企业受攻击成功率从2020年的30%降至12%；产业生态蓬勃发展，超2800家成员的产业联盟成为全球最活跃的工业互联网协作平台，国际标准化工作取得突破。

谈及未来，余晓晖提到两大发展趋势。一是工业互联网进入大规模应用阶段，未来十年将实现工业体系全面接入；二是人工智能与工业互联网深度融合，以大模型为代表的新技术将推动工业互联网进入智能新阶段。

工业互联网为人工智能提供数据、场景和算力底座，而中国凭借产业场景与数据资源优势，有望推动物理世界的智能涌现，实现从专用人工智能向通用人工智能的跨越。

余晓晖表示，在技术应用层面，大小模型协同将成主流。大模型在研发设计与营销服务等知识、服务密集型环节发挥规划与创新优势，小模型聚焦生产制造场景解决高实时、高精度任务，二者互补形成智能决策闭环。集成智能与装备、机器人的融合，也将成为制造业智能化升级的关键方向。

“站在新的十年起点，工业互联网将以规模化应用与智能融合为双翼，重构产业生态、技术规则与商业模式，为中国制造业迈向全球价值链中高端注入强劲动能。”余晓晖表示。

(责编：郝帅、吕骞)

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