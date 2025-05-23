人民网北京5月23日电 （记者孙红丽）据商务部网站消息，4月份，消费品以旧换新政策持续显效，系列促消费活动有序开展，消费市场保持平稳增长。据国家统计局数据，当月社会消费品零售总额3.72万亿元，同比增长5.1%。1-4月，社会消费品零售总额16.18万亿元，同比增长4.7%。

一是商品消费增速加快，汽车家电手机等商品热销。4月份，商品零售额同比增长5.1%，增速比一季度加快0.5个百分点。限额以上单位商品零售额增长6.6%，增速比一季度加快0.8个百分点。消费品以旧换新政策成效明显，限额以上单位家电、文化办公用品、家具、通讯器材零售额同比分别增长38.8%、33.5%、26.9%和19.9%；据汽车流通协会数据，4月份乘用车零售量同比增长14.5%。升级类商品销售较快增长，4月份限额以上单位金银珠宝、化妆品零售额同比分别增长25.3%和7.2%。

二是服务消费不断扩大，文娱旅游消费热度不减。1至4月，服务零售额同比增长5.1%，增速比同期商品零售额快0.4个百分点。其中，4月份餐饮收入增长5.2%，增速比一季度加快0.5个百分点。清明假期，国内游客出游总花费575.49亿元，同比增长6.7%。入境游快速增长，1至4月相关平台入境游人数和消费额同比分别增长54.8%和66.8%。4月份相关平台文化娱乐、生活休闲消费额同比分别增长24.5%和22.4%。

三是新型消费亮点纷呈，绿色、智能、健康产品销售较快增长。据汽车流通协会数据，4月份新能源乘用车零售量增长33.9%，渗透率达51.5%。4月份，部分重点监测零售企业绿色有机食品销售额同比增长三成以上，平板电脑、一级能耗空调、按摩椅、净水器销量同比分别增长25.8%、25.2%、15%和11.2%。健康消费受到青睐，4月份限额以上单位体育娱乐用品零售额同比增长23.3%。

四是线上消费稳步增长，实体零售继续回升向好。1至4月，网上零售额同比增长7.7%，其中实物商品网上零售额增长5.8%，占社零总额比重为24.3%，比一季度提升0.3个百分点。实体零售企业创新多元消费场景，提升居民消费体验，销售额保持平稳增长。1至4月，限额以上零售业实体店铺零售额同比增长4.4%，其中便利店、专业店、超市零售额同比分别增长9.1%、6.4%和5.2%。

(责编：孙红丽、吕骞)

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