人民网北京5月23日电 （记者王连香）5月22日，Y444次“熊猫专列·什邡号”旅游列车从成都安靖站驶出，开启为期16天的新疆全景环线之旅。标志着全国首趟“中医养生”主题旅游列车正式启程。

自2021年3月，“熊猫专列”旅游产品推出后，受到广大银发旅客的关注和喜爱。为进一步倡导健康生活方式和理念，营造“主动健康”社会氛围，提升“熊猫专列·什邡号”列车知名度和影响力，让银发一族的旅途更加健康、安心。

当天，由什邡市卫生健康局、什邡市中医医院联合成都局集团有限公司联合打造的以“感受中医魅力，一起向健康进发”为主题的旅游列车在蓉成功首发，通过沉浸式中医科普活动，将传统养生智慧融入旅途，为广大银发旅客提供兼具文化体验与健康保障的特色出行体验，进一步促进全民健康素养水平的提升。

现场，列车车厢化身中医文化体验馆，来自什邡市中医医院的专家团队手把手教旅客识别身体不同穴位的反射区，并提供中医刮痧、拔罐、耳穴压豆等一系列中医特色疗法，让旅客感受传统疗法的独特之处；旅客们通过中药材辨识，选择适合自己的药材制作中药养生锤，深入体验从药材到实用工具的奇妙变化。活动最后，由专业医生团队带领旅客解锁颈椎操、“八段锦”、感受传统中医的望、闻、问、切四诊合参的方法，让旅客现场体验到了现代健身理念和传统养生文化的碰撞。

据成都客运段旅游车队列车长王磊介绍，此次参团的旅客平均年龄在60岁左右，为了更好的服务老年旅客出行，保障他们的乘车安全，列车推出“全程呵护”服务体系，每节车厢配备了“旅行管家”，提供行李搬运、路线咨询、景区介绍等一对一服务，同时列车车厢的卫生间、淋浴房增设了防滑地垫和SOS紧急呼叫器，全力满足旅客出行需求。

据悉，“熊猫专列·什邡号”作为全国首趟“中医养生”主题旅游列车，不仅在车厢内张贴了健康小贴士、安置智能体测称、放置膳食宝塔、配备冷冻药品的冰箱等，列车乘务人员还成立了“银发护卫队”对需定时服药的旅客建立健康档案，提供用药提醒服务，让旅客能安心、放心的欣赏窗外美景，感受旅途的美好时光。

(责编：王连香、吕骞)

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