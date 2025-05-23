人民网北京5月23日电 （记者王绍绍）记者从自然资源部了解到，贵州毕节大方县果瓦乡庆阳村滑坡发生后，经过无人机航测，滑坡长1040米、宽300米，平均厚度10米，体积规模约240万立方米。

滑坡前后对比图。自然资源部供图

自然资源部分管负责同志带领工作组赶赴现场，会同地方政府和有关部门，全力开展抢险救援和监测预警等工作。

据了解，自然资源部组织专业技术队伍开展毕节市域范围内地质灾害隐患排查，截至5月22日19时累计排查风险隐患2981处，组织撤离避险295户735人，跟踪叫应124次，全力防止出现人员伤亡。

5月22日晚，自然资源部印发《关于切实做好“龙舟水”期间地质灾害防范工作的紧急通知》，督促指导南方各省份盯紧突出风险隐患，落实落细巡查排查和监测预警等防范措施，切实做好“龙舟水”期间地质灾害防范工作。

(责编：郝帅、吕骞)

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