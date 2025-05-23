人民网北京5月23日电 （记者王绍绍）记者从自然资源部了解到，5月23日凌晨，广西桂林市龙胜县泗水乡三舍村冷界头三组发生一起山洪泥石流灾害。自然资源部第一时间调度驻守广西专家赴现场协助地方开展抢险救援和应急处置等工作。此前，自然资源部先期已启动广西地质灾害防御Ⅳ级响应。

针对南方地区强降雨，5月22日晚，自然资源部印发《关于切实做好“龙舟水”期间地质灾害防范工作的紧急通知》，督促指导南方各省份盯紧突出风险隐患，落实落细巡查排查和监测预警等防范措施，切实做好“龙舟水”期间地质灾害防范工作。

(责编：郝帅、吕骞)

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