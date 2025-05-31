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今年前4个月，多地投资数据稳步回升——

投资扩需求优供给作用加大（锐财经）

本报记者  王俊岭
2025年05月31日04:21 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　近日，中建三局承建的东北地区（哈尔滨）空中交通管制项目主体结构全面封顶。该项目是国家“十四五”规划的重大建设项目和提升东北地区航空管制能力的战略性工程，建成后将成为民航空中交通服务的重要基础，为民航安全高效运行提供支撑。
　　黄成铭摄（人民视觉）

　　国家统计局数据显示，今年1至4月，全国固定资产投资（不含农户）147024亿元，同比增长4.0%。连日来，全国各省、自治区、直辖市陆续发布的前4个月经济运行数据也显示，投资扩需求优供给的作用正在不断加大。

　　制造业投资增势良好

　　今年以来，工业领域特别是制造业投资增势良好。

　　“1至4月，制造业投资同比增长8.8%，增速比全部投资高4.8个百分点；对全部投资增长的贡献率为54.6%，比一季度提高1.5个百分点。”国家统计局投资司首席统计师罗毅飞说，高技术制造业投资中，计算机及办公设备制造业投资增长28.9%，航空、航天器及设备制造业投资增长23.9%。制造业技改投资增长5.1%，增速比全部投资高1.1个百分点。

　　这一特点，从不少地方的经济数据中得到印证。

　　安徽省统计局最新数据显示，1至4月，全省汽车制造完成投资增长39.2%，增速比一季度加快3.3个百分点，占制造业投资比重由去年同期的11%提升到15.3%。

　　“1至4月，全省工业投资同比增长10.5%，占全部投资比重42.1%，拉动全部投资增长4.2个百分点；39个工业投资细分行业中，29个行业实现同比增长，增长面达74.4%。”江西省统计局固定资产投资统计处处长石磊说。

　　从江苏省数据来看，尽管1至4月全省固定资产投资同比略有下降，但第二产业投资占比提升、制造业投资保持增长。“1至4月，全省制造业投资同比增长4.7%。其中，消费品制造业投资增长11.7%，装备制造业投资增长4.5%。”江苏省统计局固定资产投资统计处相关负责人说。

　　国家统计局新闻发言人付凌晖说，今年以来，经济运行总体平稳，“两重”建设、“两新”政策效果不断显现，产业升级发展向好，支撑有效投资扩大。

　　民间投资活力持续释放

　　随着促进民营经济发展的一系列措施加快落实落细，民间项目投资整体平稳增长。

　　河南省统计局发布的数据显示，今年以来，河南民间投资活力持续释放。1至4月，全省民间投资增长9.7%，比一季度加快0.1个百分点，高于全国9.5个百分点，高于全省投资增速3.3个百分点。

　　今年1至4月，河北省扣除房地产开发后民间投资增长4.0%。“中央经济工作会议后利好政策频出，民营经济信心进一步提振。”河北省统计局投资与建筑业统计处处长林文介绍，信息传输、软件和信息技术服务业增长1.2倍，科学研究和技术服务业增长80.7%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长69.1%，三个行业投资占全省民间投资比重为14.2%，拉动全省民间投资增长6.2个百分点。

　　今年5月20日起，民营经济促进法正式施行。分析人士普遍认为，作为第一部专门关于民营经济发展的基础性法律，民营经济促进法把对民营经济平等对待、平等保护的要求用法律制度落实下来，有望进一步提升民间投资活力。

　　国家发展改革委政策研究室副主任李超表示，将用好新增地方政府专项债券等政策，强化失信惩戒，加快拖欠民营企业账款清欠进度；推动涉企执法专项行动，坚决防止违规异地执法和趋利性执法；实施好涉企收费长效监管机制，提高涉企收费透明度；持续优化民营企业参与“两重”建设和“两新”工作的政策环境。

　　“筑巢引凤”实招更多

　　不少地方投资数据稳步回升的同时，还持续推出更多优化营商环境、鼓励投资的务实举措，以实现“筑巢引凤”。

　　山东积极举办“2025山东国际友城合作交流周”系列活动，扎实做好供采对接、投资促进等工作，合作范围涉及汽车配件、石化加工、建筑材料、数智技术、跨境电商等诸多领域；安徽推动各类政务服务事项集中进驻、一站式办理，目前全省99.3%的依申请事项支持线上办理，213项政务服务事项全国范围“跨省通办”；贵州提出深入实施招商引资打白条许空愿、政府拖欠企业账款、涉企执法不规范、违规干预涉企经济纠纷等问题专项整治，开展解决民营企业、中小微企业融资难融资贵问题专项行动，持续优化营商环境。

　　付凌晖认为，我国投资潜力依然巨大，支撑投资增长有利因素较多。一是产业升级发展空间广阔。新一代信息技术产业蓬勃发展，以高端装备、人工智能等为代表的新兴产业发展态势较好，创新投入力度在不断加大。二是重大区域战略引领带动。党的十八大以来，一系列区域重大战略加快落实，城乡区域协同发展、新型城镇化潜藏巨大投资潜力。三是社会民生领域还有较大投资需求。中国高度重视保障和改善民生，不断加大社会民生领域的投入，有利于投资的持续增长。

　　“但也要看到，投资增长的内生动力仍显不足。为此，要着力提高投资效益，持续优化投资结构，更好发挥投资扩需求优供给的作用。”付凌晖说。

(责编：赵欣悦、袁勃)
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