本报北京5月30日电（记者徐佩玉）中国人民银行发布的4月份金融市场运行情况显示，4月份，我国债券市场共发行各类债券78010亿元。其中，国债发行14683亿元，地方政府债券发行6932.9亿元，金融债券发行11241.6亿元，公司信用类债券发行15867.1亿元，信贷资产支持证券发行244.3亿元，同业存单发行28577.1亿元。

在债券市场对外开放方面，截至4月末，境外机构在中国债券市场的托管余额4.5万亿元，占中国债券市场托管余额的比重为2.4%。其中，境外机构在银行间债券市场的债券托管余额4.4万亿元；分券种看，境外机构持有国债2.1万亿元、占比47.5%，同业存单1.3万亿元、占比29.3%，政策性银行债券0.8万亿元、占比18.9%。

(责编：赵欣悦、袁勃)

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