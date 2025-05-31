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工信部发文推动算力互联互通

2025年05月31日04:21 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　新华社北京5月30日电（记者周圆、张辛欣）记者30日获悉，工业和信息化部日前印发《算力互联互通行动计划》，旨在加快构建算力互联互通体系，实现不同主体、不同架构的公共算力资源标准化互联，提高公共算力资源使用效率和服务水平。

　　根据行动计划，到2026年，我国将建立较为完备的算力互联互通标准、标识和规则体系；推广新型高性能传输协议，提升算力节点间网络互联互通水平；建成国家、区域、行业算力互联互通平台；推动算、存、网多种业务互通，实现跨主体、跨架构、跨地域算力供需调度；开展算力互联网试验网试点，赋能产业普惠用算。到2028年，基本实现全国公共算力标准化互联，逐步形成具备智能感知、实时发现、随需获取的算力互联网。

　　重点任务方面，行动计划明确制定算力互联标准化指南，建立算力互联互通标准体系；推动不同算力服务主体间使用统一调用接口和通信协议，促进算力应用和数据灵活迁移调度，增强算力资源可调用能力；推动算力互联在人工智能、科学计算、智能制造、远程医疗、视联网等企业级场景，以及智能驾驶、云渲染、云电脑、云游戏等消费级场景应用等。

(责编：赵欣悦、袁勃)
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