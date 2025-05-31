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4月末

境内股票市场共有上市公司5420家

2025年05月31日04:21 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　据新华社北京电（记者姚均芳）中国上市公司协会5月28日发布的4月统计月报显示，截至4月30日，境内股票市场共有上市公司5420家，沪、深、北证券交易所分别为2284、2871、265家。

　　分股份类型统计，仅发A股公司5187家，仅发B股公司9家，A+B、A+H等多股份类型的公司224家。分控股类型统计，国有控股和非国有控股公司数量分别占比27%、73%。按省域划分，广东、浙江、江苏上市公司家数分别为881、724、703家，汇集42.58%的上市公司。

　　从市值规模看，其中，1000亿元以上市值公司119家，100亿元至1000亿元市值公司1398家。

　　此外，月报显示，4月当月境内市场新增首发上市公司10家，首发募资总额82.69亿元；退市4家。

(责编：赵欣悦、袁勃)
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