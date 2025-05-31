4月末
境内股票市场共有上市公司5420家
2025年05月31日04:21 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号
据新华社北京电（记者姚均芳）中国上市公司协会5月28日发布的4月统计月报显示，截至4月30日，境内股票市场共有上市公司5420家，沪、深、北证券交易所分别为2284、2871、265家。
分股份类型统计，仅发A股公司5187家，仅发B股公司9家，A+B、A+H等多股份类型的公司224家。分控股类型统计，国有控股和非国有控股公司数量分别占比27%、73%。按省域划分，广东、浙江、江苏上市公司家数分别为881、724、703家，汇集42.58%的上市公司。
从市值规模看，其中，1000亿元以上市值公司119家，100亿元至1000亿元市值公司1398家。
此外，月报显示，4月当月境内市场新增首发上市公司10家，首发募资总额82.69亿元；退市4家。
(责编：赵欣悦、袁勃)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 业界：消费电子行业加速快跑 技术研发驱动全场景创新
- “现在来买手机、家电等智能产品，不仅商家在促销，还有‘国补’优惠。”5月30日，在北京市海淀区田村京粮广场，市民王先生一边逛商场，一边选购时下热门的智能手机。…
- 评论
- 关注
推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开