日前，在江苏省常州市天宁区红梅街道红动力新能源汽车服务舱，常州市住房公积金管理中心工作人员为外卖员、网约车司机提供开户咨询。

新华社记者 季春鹏摄

本报北京5月30日电（记者廖睿灵）住房城乡建设部、财政部、中国人民银行近日联合发布《全国住房公积金2024年年度报告》（以下简称《报告》）。2024年，全国住房公积金各项业务运行平稳，住房公积金缴存额36317.83亿元，8127.04万人提取住房公积金27654.84亿元，发放个人住房贷款230.56万笔、13043.07亿元。

《报告》显示，住房公积金制度惠及面不断扩大。2024年，住房公积金实缴单位529万个，实缴人数17628.75万人，分别比上年增长6.92%和1%。新开户单位73.99万个，新开户人数1862.47万人。新增沈阳、银川、淄博等23个灵活就业人员参加住房公积金制度试点城市，试点范围由13个扩大到36个，助力更多灵活就业人员稳业安居。截至2024年末，试点城市累计超过100万名灵活就业人员缴存住房公积金，其中24万人已使用住房公积金租房或购房。

住房公积金租购并举支持缴存人解决住房问题力度更大。加大租房提取支持力度，重点支持新市民、青年人租房安居。全年共2257.44万人提取住房公积金2720.57亿元用于租赁住房，分别比上年增长22.28%和33.93%。推动个人住房公积金贷款利率下调0.25个百分点，有效减轻缴存人购房支出压力。同时，持续优化使用政策，支持缴存人提取住房公积金支付购房首付款，打通业务办理堵点，大力支持异地贷款和异地购房提取住房公积金。全年发放的个人住房贷款以及购房提取金额合计30970.83亿元。支持缴存人改善居住环境，全年共有6.53万人提取住房公积金20.43亿元用于加装电梯等自住住房改造。

住房公积金数字化发展持续加力。开展数字化发展服务指导，助力地方破解住房公积金数字化发展难题。推进数据资源体系建设，加快《住房公积金基础数据标准》修订，推进数据质量提升工作。强化跨部门数据共享，全年各地累计调用87类共享数据1.68亿次，让群众办事“流程更优、材料更简”。

此外，住房公积金服务效能进一步提升。持续开展“惠民公积金、服务暖人心”全国住房公积金系统服务提升三年行动。印发《住房公积金服务标准》，为住房公积金服务工作开展提供工作规范。不断创新协同服务场景，方便群众办事，全面推行住房公积金个人证明事项“亮码可办”，全面完成“高效办成一件事”涉及住房公积金的4个服务事项，积极推进住房公积金个人住房贷款购房“一件事”落地见效，助力全国统一大市场建设。

(责编：赵欣悦、袁勃)

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