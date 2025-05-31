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做好三件事 掌握主动权（走市场 看韧性 强信心）

——全球家电领先品牌海尔集团观察

本报记者  侯琳良  朱俊杰  张子晗
2025年05月31日05:43 | 来源：人民网－人民日报
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　　中国家电海外市场，每10台产品中有6台来自海尔集团。从一家濒临倒闭的集体小厂，发展成为全球家电领先品牌，海尔产品行销200多个国家和地区，海外收入占比连续多年超过50%。

　　当前，全球经济不确定性加大，作为我国最早走出去的企业之一，海尔有啥感知、如何应对？

　　记者近期数次探访海尔，面对挑战，海尔人集中精力做好三件事——提升产品核心竞争力，建设全球柔性供应链体系，打造生态型企业。从中，见出中国企业的创新和担当，感知中国经济的韧性和底气。

　　坚定拥抱创新，才能始终站稳脚跟

　　40多年发展壮大，海尔既沐浴改革开放的东风，也经历市场风雨的洗礼。海尔人认准一条：“坚定拥抱创新，才能始终站稳脚跟。”

　　4月11日，上海市。海尔旗下家电品牌Leader推出的“懒人”三筒洗衣机首批产品交付——大筒洗大件衣物，两个小筒洗小件衣物，三筒同时运转，省时省力，受到年轻人热捧。

　　6天后，山东青岛胶州市。海尔打造的AI赋能多联机中央空调互联工厂正式投产——将AI技术融入中央空调生产全流程，实现智能装配、智能化调度；搭载AI场景专用芯片，中央空调运行节能约15%。

　　又过了6天，印尼爪哇岛。海尔在印尼生产的第1000万台家电下线。10年间，海尔在印尼的业务规模增长6倍，冰箱、洗衣机、冷柜等产品市场占有率连续5年稳居前三。

　　从一个产品到一个行业，再到一个市场，三个时间点、三个新动态，见证海尔始终坚定的创新步伐——在全球建立十大研发中心、70多个研究院，陆续推出200多项原创性产品，累计主导和参与制修订国际标准120项。

　　新技术催生新产品，新产品打开新市场——

　　三筒洗衣机首发16小时，便突破2万台订单。

　　市场认可，离不开关键技术支撑。该产品采用钢骨一体化设计，并在AI智能平衡技术助力下，实现三筒平稳运行。

　　“工厂引入55项智能技术，自动化率达60%以上，能够快速满足不同用户的个性化定制需求，规划年产值超过100亿元。”海尔胶州多联机中央空调互联工厂总经理杨伟欣说。

　　印尼气候炎热潮湿，用户喜好冷饮，海尔研发出速冷速冻冰箱；针对当地家庭功率受限、电压不稳的情形，推出低功率AI智能空调……

　　以科技创新解决用户痛点，海尔多个产品市场份额持续增长。今年一季度，海尔冰箱、洗衣机、热水器市场份额行业第一；海尔空调市场份额持续提升、高端厨电收入增幅达31%。

　　立足国内推进全球化，着眼全球加快本土化

　　当前外部风险加大，但海尔人脸上却少见愁容。采访中，记者听到最多的是这样一句话——“手中有招，心中不慌！”

　　看大势：新发展格局加快构建，国内大循环不断做强，为海尔这样的全球化企业应对外部环境急剧变化提供了重要保障；

　　看当下：扩大内需战略和深化供给侧结构性改革各项措施落地实施，提振消费专项行动加力推进，超大规模市场潜力将源源不断释放。

　　积极融入国内大循环，近3年海尔连续增加国内投资超400亿元。立足国内推进全球化的同时，海尔也在海外市场的本土化方面谋划更多实招。

　　“我们着手建设全球高效协同的柔性供应链体系，根据产业发展形势变化而灵活调配全球供应链布局，并实现供应链最优组合。”海尔全球供应链总经理李伟杰透露，海尔正着力将全球35个工业园、163个制造中心编织成一张协同网，力求即需即供、即供即联，“通过全球研发网络、全球生产与供应网络、全球市场开拓与服务网络一体化，推动全球范围内资源整合和协同发展，真正实现全球研发引领、全球供应协同、全球市场领先。”

　　海尔埃及生态园一期项目去年5月投产，二期制冷工厂9月奠基，规划年产能150万台，不仅满足埃及需求，还辐射非洲、中东市场；海尔在海外最大的空调制造基地——海尔泰国春武里空调工业园去年8月奠基，规划年产能600万套，其中30%将供应泰国市场，70%将出口到东盟、北美、欧洲、日韩等市场……本土化供应、区域化补充、全球化协同，这张网韧性越来越足。

　　“外部风险加大是危，更是机。”海尔董事局主席、首席执行官周云杰说，危中寻机、倒逼升级，海尔趁势推动海外工厂数字化转型。以泰国春武里空调工业园为例，园区将全面移植海尔智家国内“智造”经验，实现全要素数字化、全状态可视化、运行管理智能化。

　　打开电脑上的产地成本核算模型，李伟杰很从容：“在全球范围内结合工厂的产能和产品型号等信息进行综合评估，自动测算出最优产地。”

　　今年一季度，海尔智家海外整体收入同比增长13%。尤其是在新兴市场画出一条上扬曲线：中东非市场收入同比增长超五成，南亚、东南亚市场收入同比分别增长约30%、约20%。“竞逐全球市场，‘生于中国，长于全球’的海尔大有可为！”海尔智家海外市场总经理李攀说。

　　无论环境怎么变，强身健体是关键

　　青岛胶州，海尔上合冰箱互联工厂里，智能机器人与工人协作配合有条不紊，生产井然有序，日产量达8000台。

　　这边生产火热，那边施工正酣。一路之隔的建筑工地，塔吊林立，机械轰鸣。据介绍，周边约4000亩土地同属于海尔卡奥斯工业互联网生态园，2022年7月开始动工建设，计划5年内分期建成冰箱、洗衣机、空调等工厂，全部投产后预计高端家电整机年产量2600万台，可实现年产值逾400亿元——这是海尔在国内最大的投资项目，总投资达130亿元。

　　这仅仅是海尔2022年以来连续大手笔投资的一个起点：去年6月，120多亿元并购血液制品头部企业上海莱士；10月，收购荷兰开利集团旗下的商用制冷业务，耗资54.76亿元；今年2月，又分别投资25亿元和130亿元，战略入股工业机器人上市公司新时达和汽车领域服务平台汽车之家……3年时间里，海尔累计新增国内外投资500多亿元。

　　面对外部环境急剧变化的不确定性，海尔为何敢投？

　　“未来的市场竞争不是企业和企业的对抗，而是生态和生态的对话。无论环境怎么变，强身健体是关键。”周云杰说，这些投资都经过海尔决策层“十三问”，是为了更好建设锚定智慧住居、大健康、产业互联网三大赛道的生态型企业。

　　敢投，是为了打造世界的海尔——

　　投资青岛胶州，更好夯实智慧住居产业生态。智能化程度最高、产业链配套最完整、生态体系最健全，海尔智家董事长兼总裁李华刚盘点卡奥斯工业互联网生态园的数个“最”，“这里，智能制造水平全球领先，将为海尔高端家电产品持续助力。”

　　敢投，是为了成就生态的海尔——

　　投资上海莱士，更好完善大健康产业生态。海尔董事局副主席、执行副总裁谭丽霞打了一个形象比喻，“就好比饺子皮终于有了饺子馅。”对于海尔旗下的物联网大健康品牌盈康一生而言，投资莱士，将进一步打造从最前端采集到最后端临床应用的血液生态产业链。

　　敢投，是为了成为时代的海尔——

　　投资新时达，更好创建产业互联网生态。“战略入股新时达，海尔能够迅速补齐工业自动化领域短板，构建更加完整的产业互联网生态系统。”海尔旗下的海创汇科技创业发展股份有限公司董事长刘长文说。

　　锚定三大赛道，生态转型卓有成效。2024年，海尔实现全球营收4016亿元，较2021年增长约700亿元，年均复合增长率5%；全球利润总额为302亿元，较2021年增长超24%。

　　创新驱动，韧性筑基，生态致远，可谓海尔的“健身之道”。周云杰说，无论环境多复杂，掌握主动权的13万海尔人，正奋力托举一个“新海尔”。

　　《 人民日报 》（ 2025年05月31日 01 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)
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