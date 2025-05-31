广大民营企业在乡村全面振兴大舞台上建功立业、跨越发展

本报记者 顾仲阳 常 钦

在民营企业座谈会上，习近平总书记勉励广大民营企业和民营企业家，要努力为全面推进乡村振兴、促进区域协调发展、保障和改善民生等多作贡献。

从黄土高原到江南水乡，从东北大地到南海之滨，广大民营企业牢记嘱托，带着资金、技术、人才和创新理念，在希望的田野上干事创业，为亿万农民创造发展机遇，为广袤乡村注入澎湃活力。兴产业、创就业，促发展、惠民生，变化看得见，成效实打实，这不仅是民营企业对乡村发展的有力助推，更是两者的双向奔赴、价值共创，共同谱写了新时代乡村全面振兴的壮丽篇章。

企业带村、产业富民，民企为乡村全面振兴注入强劲动能

产业是发展根基，就业是民生之本。许多有情怀、有担当的民营企业，将生产线、产业链的关键环节布局乡村，创造了大量就业岗位，还通过建立完善联农带农机制，让广大农民在家门口更多分享产业发展的红利。

在黑龙江省齐齐哈尔市泰来县宁姜乡，省道旁竖立着几个大字——“飞鹤落宁姜，打工不离乡”。这句顺口溜，描述的是黑龙江飞鹤乳业有限公司带来的巨大变化。

2016年，飞鹤乳业在宁姜乡投资建厂，带动1000余名年轻人返乡就业，纸箱厂、奶粉罐厂等配套企业也为周边农民提供了1000多个就业岗位。好新村村民李宣在飞鹤工厂上班每月工资6000多元，再加上种地、养殖等收入，去年收入超过10万元。“飞鹤每年为县里带来数亿元税收。”泰来县有关负责人介绍。

在全国，飞鹤乳业将产业链变为“共富链”，累计创造17万个就业岗位，带动16万农民增收致富。

同样的故事发生在中原大地的河南省新县。河南羚锐制药股份有限公司在吴陈河镇阳土墩村建设中药材种植示范基地，通过提供种苗、培训技术和订单收购，带动周边800多户农民种植中药材。基地负责人汪大宏介绍：“‘公司+基地+农户’模式，既确保药材品质，又通过租金、股金、薪金带动农民增收。”在新县，羚锐制药建设了多个生产基地，带动数千人就业，去年纳税超6亿元。

企业带村、产业富民，民营企业通过产业链延伸、供应链整合等方式，带动资金、技术、人才等要素向乡村集聚，为乡村全面振兴注入强劲动能。全国工商联社会服务部社会帮扶处处长赵冬民介绍，“万企兴万村”行动实施了一大批兴村富民项目，产业帮扶特色化、集群化、绿色化发展趋势日渐明显，取得了村企互惠、联农惠农、共建共兴的良好成效。

破解传统农业发展痛点，助力农产品从“种得好”到“卖得好”

近年来，新技术、新模式、新业态以前所未有的速度和深度渗透到乡村，一批民营企业发挥自身优势，助力乡村产业向“新”而行，转型升级。

甘肃省天水市麦积区甘泉镇甘江村的苹果集散点上，一派忙碌景象，果商张鹏飞的手机订单提示音此起彼伏：“现在是‘云’上卖果，俏得很！”

以前，由于地处偏远，物流不畅，这里的花牛苹果卖不上好价钱。2022年，拼多多等电商平台针对西部偏远地区的物流痛点，推出了“中转集运+平台兜底物流中转费+免费送货进村”的创新举措，电商西进既打通西部优质农产品的上行通道，也为电商平台拓展新增长空间，实现助农与兴企的良性循环。

“我们发货物流成本降了一大截，市场大幅拓展。”电商西进赋能，张鹏飞的网店日均发货2000箱苹果，带动周边500多户乡亲平均年增收3万元。

放眼全国，广大民企担当作为，将分散的农业产能与广阔的市场需求有效对接，让乡村“好味道”触达更多消费者，卖上好价钱。以拼多多为例，截至目前已带动30多万新农人返乡创业，助力超2000万农业经营主体增收。

在南海之滨的广东省汕头市，一颗颗小桑葚在茶饮连锁品牌喜茶的助力下，走向广阔市场。

汕头市潮阳区金灶镇盛产桑葚，以前，由于缺少龙头企业带动，产业发展缓慢。借助深圳对口帮扶汕头的东风，喜茶与金灶镇发展订单农业新模式，引导当地近400户农户标准化、科学化种植，建立实名制溯源监测链条，确保桑葚品质。喜茶以金灶镇桑葚为原料推出的“酷黑莓桑”饮品受到消费者欢迎，果农也尝到了产业升级发展的甜头。

京东实施“奔富计划”，已开设2200余个农特产馆；拥有8000多家门店的茶百道，去年从超10万农户手中采收鲜果、牛奶、茶叶等农产品原料超25万吨……无论是电商平台的广域覆盖，还是消费品牌的订单赋能，民营企业正凭借其对市场的敏锐洞察和高效的资源整合能力，有效破解传统农业在产加销各环节的发展痛点，助力农产品实现从“种得好”到“卖得好”的全链条蜕变。

打好融合牌、创新牌，将乡村资源优势、多元价值转化为发展优势

随着乡村全面振兴的推进，乡村的经济价值、社会价值、生态价值、文化价值更加凸显。民营企业打好融合牌、创新牌，开发乡村多元价值，为强农富农开辟新天地。

江西省上饶市广信区望仙乡曾是“石材之乡”。九牛文旅集团将废弃矿山打造成集山水人文、休闲度假、民俗体验于一体的望仙谷景区，去年接待游客310万人次，营收5.28亿元。

通过流量赋能，望仙谷景区带动周边乡镇发展民宿约1000家、农家乐约300家。景区成立乡村振兴学堂，免费给周边文旅从业者进行网络推广、标准服务等方面的培训，带动4万余人创业就业，人均年增收8万元左右。

在四川省广元市苍溪县，省级非遗歧坪手工真丝地挂毯织造技艺代表性传承人刘华，创办苍溪县秀艺毯业有限公司，生产的地毯产品屡获殊荣。该公司的非遗工坊集生产工艺展示、旅游观光、休闲购物于一体，带动200余名群众就近就业。

从望仙谷的“生态+文旅”融合发展，到秀艺的“非遗+产业”传承创新，民营企业以其灵活机制和创新经营，将乡村资源优势、多元价值转化为发展优势，推动农业增效益、农村增活力、农民增收入的同时，为自身发展打开新空间。

农村天地广阔，农业大有可为。广大民营企业以市场为导向，以创新为驱动，在广袤田畴播撒希望，收获硕果，深刻改变乡村面貌，实现自身跨越发展。未来，民营企业将在乡村全面振兴大舞台上演绎更多精彩故事，为城乡区域协调发展和共同富裕作出新的更大贡献。

《 人民日报 》（ 2025年05月31日 02 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经