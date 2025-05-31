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全国夏粮小麦收获进度过三成（三夏进行时）

2025年05月31日05:44 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京5月30日电  （记者郁静娴）记者从农业农村部获悉：截至5月30日17时，全国已收获夏粮小麦面积1.29亿亩，收获进度已过三成。湖北、四川及华南地区麦收圆满收官，安徽过八成，河南过六成，陕西过两成，江苏近一成半。

　　豫鄂皖三省交界10余地市夏粮小麦面积有4500多万亩，是我国夏收重点区域，也是“三夏”强降雨多发地区。今年5月中旬以来，这一区域连降暴雨、出现旱涝急转，同时夏粮小麦提早集中成熟，夏收形势复杂、任务艰巨。三省积极应对强降雨不利影响，高效组织抢收作业，进度同比明显加快，在5月30日本轮强降雨开始前，相关地方麦收已基本完成。

　　农业农村部将密切跟踪天气变化，组织有关省份认真抓好麦收工作和应急抢收抢烘准备，加快推进成熟小麦收晒，切实准备应对天气变化，努力保障夏粮适收快收。同时强化收种衔接，认真落实机械化措施促进大面积单产提升工作，努力提高机械化播栽质量效率，为全年粮食丰产丰收打好基础。

　　《 人民日报 》（ 2025年05月31日 02 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)
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