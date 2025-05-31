重庆市潼南区推广机械化种植——

本报记者 王欣悦

图为陈伟在改造农机。

潼南区融媒体中心供图

重庆市潼南区崇龛镇柿花村，农机穿梭在田间。远看寻常，凑近一瞧，这些农机怎么和别地见到的不太一样。

农户王航从驾驶室探出头来：“老陈改造的农机真行！”

“这是我们的四合一旋耕机。”陈伟介绍。作为远近闻名的“农民专家”，他和团队改造好的一台台农机，开上山地丘陵。

为何要改造农机？

“潼南山地丘陵多，有农户反映，农机不好开上去，开上去也不好用。”陈伟萌生了改造农机的想法，先从结构简单的犁开始。

两块废铁皮、几颗铆钉，焊在一起就是一个起垄犁。听着简单，却很管用。“把起垄犁固定在机器上，作业时犁尖斜插地面，就能拖出整齐的垄沟。”在农机改造基地，陈伟边比划边说，“一组3个起垄犁，只要600元，加在旋耕机上，就又能旋耕又能起垄。”

起垄犁几经迭代，在丘陵地区派上了大用场，乡亲们反馈好，陈伟的干劲更足了。

“人工用锄头一个一个打完穴，还要再一个一个去施肥，效率低，要是能机器自动进行就好了。”与种粮大户交流，陈伟又有了新点子，“能不能让农机成为‘多面手’，‘包办’更多农活？”

掀开四合一旋耕机的发动机舱盖，陈伟指着加装的零部件说：“‘多面手’的秘诀，就在这里。”起垄辊后方加上一根布满尖角的滚轮，是用来打穴的，“滚轮一圈5个尖角，错位分布2排，滚一圈就能打10个穴，效率翻倍还不容易卡土。”陈伟接着往上一指，滚轮上方是加装的小电机，一启动，肥料就自动滑进打好的穴里。出肥槽口处还安装了滑片，也能由电机控制。“想要多出点肥，滑片往外一拨，槽口就能变大。”他说道。

“四合一旋耕机是根据本地作物种植的行距改造的，集旋耕、起垄、打穴、施肥功能于一体，农户不用分别购买农机，效率提升不少，费用差不多减半。”陈伟说，原先使用小型手扶式微耕机，一天耕5亩地，费用200元；而用四合一旋耕机，一天就能耕50亩地，费用1000元。

小改造，大成效。今年，潼南的3万亩白菜和长白萝卜田，都用上了陈伟所在合作社的设备，农机订单源源不断。

傍晚，培训课在田间开讲。20多位农户围坐，陈伟拆开一台故障旋耕机：“传动皮带松了就打滑，大家使用时要勤检查。”

“机子上的施肥槽总堵，啷个办？”有人提问。

“把进料口改成锥形，这样一来，上面推着下面，流动性更好，就不容易堵了。”

“我们还要改造更多农机，并把农机技能培训持续办下去，让乡亲们用上好农机，会用好农机。”对于未来，陈伟满是期待。

【编辑点评】“馒头山，鸡窝地，扛着锄头种玉米。”这曾是重庆一些地区农业生产的状况。当地地形起伏大，适用农机短缺，陈伟这样的“农民专家”，因地制宜对农机改造升级，助力“斗笠丘”成为好农田。在我国，丘陵山区耕地面积约占1/3。让农机开上山坡，既靠“农民专家”贡献智慧，更需要专业的农机企业瞄准农业生产急需，推出更多适配山地的小微农机，让乡亲们有机可用、有机好用，实现增产增收。

《 人民日报 》（ 2025年05月31日 02 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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