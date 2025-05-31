侯琳良

最近一段时间，海尔集团上世纪90年代投资制作的《海尔兄弟》动画片，在多个视频平台上线高清重制版，引发收看热潮——30年过去，这对环游世界、全球历险的海尔兄弟，依旧让观众念念不忘。

动画片里，穿越各大洲的海尔兄弟，每次化险为夷，靠的是科学本领。海尔人在全球市场踏浪前行、不断成长，靠的也是硬功夫、真本领。

提升产品核心竞争力，是在商海搏击的制胜法宝；建设全球柔性供应链体系，是应对外部市场不确定性的长久之计；打造生态型企业，则是推动企业行稳致远的长远战略……几十年来，从企业管理层到普通员工，海尔集团坚定不移做好这三件事，危中寻机、化危为机，企业的块头不断变大，底气、志气和骨气也不断增强。

海尔突围破局之路，折射出中国企业的智慧与担当：当科技创新成为破壁利刃，柔性供应链织就安全网络，生态融合培育未来优势，中国企业一定能在踏浪前行中，不断打开改革发展新天地。

《 人民日报 》（ 2025年05月31日 02 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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