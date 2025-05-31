42项重点活动解决企业发展痛点

本报北京5月30日电 （记者王政、刘温馨）记者从工业和信息化部获悉：2025年全国中小企业服务月活动将于6月正式启动。今年活动以促进中小企业高质量发展为目标，旨在加强各级中小企业主管部门、行业协会、工业和信息化部所属单位和各类服务机构间的协同联动，聚焦中小企业服务需求，凝聚服务共识，汇聚服务合力，营造服务氛围，赋能企业发展。

工业和信息化部中小企业局相关负责人介绍，2025年全国中小企业服务月将聚焦市场拓展、引才育才、融资促进、数字化转型、技术赋能、管理提升、出海服务、合规管理等八大领域，推出42项重点活动，通过线上线下相结合、政策与资源联动的方式，全方位解决中小企业发展痛点，激发创新活力。

《 人民日报 》（ 2025年05月31日 02 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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