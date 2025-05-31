全国科技工作者日系列活动丰富多样

本报记者 喻思南

5月30日，2025年全国科技工作者日主场活动在京举行。活动围绕讲述中国科学家博物馆藏品背后的故事，展现一代代科技工作者在党的领导下践行科学家精神的鲜活形象。活动现场举行了中国科学家博物馆藏品捐赠入藏仪式，为钱七虎等科学家代表、李四光外孙女邹宗平等科学家亲属代表颁发捐赠入藏证书。

今年全国科技工作者日系列活动聚焦“矢志创新发展 建设科技强国”，由中国科协会同科技部、中央宣传部联合举办。各地围绕活动主题，组织开展了形式多样的活动。

近日，在济南举行的山东省2025年全国科技工作者日主场活动上，“两弹一星”精神永放光芒——中国原子城历史图片展，以百余张珍贵历史图片，全方位呈现“两弹一星”事业从艰难决策到伟大成功的全过程。现场，中国原子城“两弹一星”精神宣讲团讲述研制过程中的故事，激励观众爱国奉献、团结奋斗。

5月28日至29日，在陕西西安，来自青海师范大学、上海大学、中国戏曲学院等高校创排的《永怀之歌》《钱伟长》《袁隆平》等10个剧目在当地多所高校和中学集中展演。剧目生动演绎科学家的奋斗故事，青年学生在创、排、演中感悟科学精神。

5月29日，2025年“云岭最美科技人”发布式在云南昆明举行，作为云南省2025年全国科技工作者日活动的一部分，表彰了10位科技工作者。

5月30日，中国科技馆《北辰对话》栏目推出全国科技工作者日特集“创新雨林”，邀请中国科学院院士、高海拔宇宙线观测站首席科学家曹臻，中国工程院院士、之江实验室主任王坚，以及3名青年科技工作者代表，围绕科学家精神进行探讨。

近日，中国作物学会举办“走进农业科技世界：学习、观察、探索”主题科普活动，近百名师生参加。在中国农业科学院作物科学研究所，研究员周美亮讲述了荞麦相关知识，展示了团队从事荞麦资源收集、鉴定、培育的科研成果。

5月30日恰逢中国科学家博物馆开馆一周年。一年来，中国科学家博物馆累计接待公众超17万人次。“中国科学家博物馆将自觉担当培育科学文化、涵养优良学风、弘扬科学家精神的使命，助力营造尊重科学、崇尚创新的良好社会氛围。”中国科协科学技术传播中心副主任孟令耘说。

《 人民日报 》（ 2025年05月31日 04 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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