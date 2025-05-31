山东青岛市即墨区龙山街道一家纺织企业内，工人在生产出口服装面料。

梁孝鹏摄

江苏连云港高新区海州工业园内，一家外贸企业的工人在赶制产品。

耿玉和摄

江西赣州市宁都工业园区江西犀瑞制造有限公司内，员工在生产销往欧美的美容产品。

曾嵘峰摄

一列满载货物的海铁联运班列从铁路浙江义乌西站开出，驶向宁波舟山港。

胡肖飞摄

习近平总书记指出：“无论外部环境如何变化，中国都将坚定信心、保持定力，集中精力办好自己的事。”

外贸是我国开放型经济的重要组成部分，也是畅通国内国际双循环的关键枢纽。面对外部环境不确定不稳定因素增多的困难和挑战，各地各部门同心聚力，外贸企业迎难而上，向“新”而行，努力开拓新市场新空间，发展新业态新模式，打造新产品新优势，推动外贸延续平稳增长态势。近日，记者走进外贸一线，近距离感受中国外贸的韧性和底气。

——编 者

山东临沂——

积极布局多元市场

本报记者 李 蕊

在山东临沂港集装箱场站，满载货物的集装箱卡车川流不息，现场作业繁忙有序。“我们24小时不间断作业，日均出口货运量达680标箱。”山东华亮国际物流有限公司车队长李盛柱说。

“中美日内瓦经贸会谈后，这两周货运量环比增长20%。”山东临沂港国际物流有限公司总经理李振说，作为连接临沂商城与全球市场的重要纽带，临沂港凭借其有利的地理位置和高效的服务体系，外贸出口保持旺盛势头。

为保障外贸企业出海需求，青岛海关所属临沂海关及时跟进，加快通关验放速度，提高货物出海速度。临沂的外贸集装箱可以通过“陆海联动、海铁直运”监管模式，实现在家门口申报、班列直运到港、原箱上船出口，综合运输成本下降20%，通关时间缩短至少24小时。

在山东钊延玩具有限公司的生产车间，工人们正在加班加点生产。“美国客户主动联系我们要求尽快补货，他们的库存已经告急。”钊延玩具总经理全先凯说。

“关税政策调整当天，美国客户就恢复了20万美元的订单。”临沂市双明劳保用品有限公司经理马胜叶说，目前工厂正开足马力生产，确保按时交付。

应对风险挑战，临沂外贸企业加速推进市场多元化战略。全先凯说，公司正在积极拓展东南亚等新兴市场，同时试水国内市场，与国内大型连锁商超达成合作意向。

“我们一方面积极开拓国际市场，另一方面加快推进内外贸一体化发展。”临沂宏泰纸塑用品有限公司销售经理刘景龙说，公司计划进一步加大在国内电商领域的投入，丰富线上销售品类，提高品牌在国内市场的知名度。还将针对国内消费者需求，重新设计产品包装和规格，并与多家商超建立合作关系。

临沂推出一系列务实举措，组织开展“外贸优品中华行·云购齐鲁”专场对接活动，通过“展出对接+对市民开放销售”等方式，帮助外贸企业开拓国内市场。同时，邀请112家企业参加5月15日至17日举办的中国（临沂）—哈萨克斯坦国际商品展，五金、玩具、建材等企业收获大量订单，拓展了国际合作领域。

临沂市兰山区商务局局长郭振邦说，将持续搭建线上线下联动平台，为外贸企业拓内销、稳产能提供有力支撑。同时，紧抓临沂“百团千企·商城出海”重大机遇，围绕外贸企业出海需求，助力企业多元布局，增强抗风险能力。

陕西西咸新区——

修炼内功抢抓机遇

本报记者 高 炳

5月20日晚，记者走进陕西西咸新区秦汉新城，陕西迪泰克新材料有限公司生产车间内灯火通明。厂房里，整齐排列的碲锌镉晶体生长炉加大马力生产，一批批碲锌镉晶体材料被迅速送到切割、划片、打磨等制造环节。

一季度，迪泰克外贸同比增长65.8%，其中出口增长89.4%。逆势上涨，靠的是创新。

“这种新材料，可广泛应用于核辐射监测、医疗及安检成像等领域。”迪泰克公司总经理席守智介绍，公司的“拳头产品”测氡仪一经问世，便远销美国、加拿大、德国、英国等国家。

“面对外部环境的不确定性，最关键的是坚定不移做好自己的事。”席守智说，要持续不断发力科技创新，修炼好内功，用过硬的技术、过硬的产品，在全球市场获得更多机遇。

在位于西咸新区沣东新城的陕西同力重工股份有限公司总装车间内，机械臂精准抓取零部件。每12分钟，便有一辆5米多高的非公路宽体自卸车驶下总装线，产品将发往印尼、秘鲁以及中亚地区的多个国家。

“为实现出口规模、市场份额稳步增长，我们积极开拓新市场。”同力重工董事会秘书杨鹏说，近几年，企业在新加坡、刚果（金）成立子公司，在蒙古国、印尼等地的子公司也稳步发展。

参加展销会、博览会，向外国客商推销产品、谋求合作……2024年，同力重工市场版图扩展至30多个国家和地区，涵盖东南亚、中亚、非洲、南美等地。“接下来，我们将锚定共建‘一带一路’国家，继续开拓新市场。”杨鹏说。

外贸新业态新模式在西咸新区不断涌现。在西咸新区空港新城跨境电子商务综合试验区，今年跨境电商出口发展很快。过去两年，绿能慧充数字技术有限公司绿色低碳领域技术出口合同金额增长50%，服务的海外客户数量增加了30%。

“我们将加大支持力度，提升外向型企业自身硬实力，不断增强拓展国际市场竞争力，通过好产品把客户引进来，把市场‘抢’出来。”西咸新区发展改革和商务局副局长冷彦勋说。

江苏苏州——

加快创新增强底气

本报记者 王伟健

5月21日上午，苏州港太仓港区正和国际码头，同时停靠着6艘“苏申快航”穿梭巴士。连日来，这些“穿巴”几乎都是满载状态发往上海洋山港。正和国际码头的营运操作部经理刘斌介绍，近期码头进入满负荷作业状态，“苏申快航”新增4条船舶，运往上海洋山港区对接美国航线的班期密度提至每天6—8班。

苏州港管委会副主任、太仓港口管委会主任邵建林说，为充分发挥“家门口港口”对本地外贸企业的保障作用，苏州港管委会迅速调整充实稳外贸工作专班，下设穿巴平台、空箱保障等9个专项小组，统筹张家港、常熟、太仓内河船、港、箱、货等资源，全力以赴增运力、保舱位、助出海。

位于苏州市吴江区同里镇的苏州百利医疗用品有限公司，车间内一片忙碌景象。该公司专注无纺布医疗制品生产与出口，前段时间暂停对美发货，现在产能迅速回归，公司加班加点赶订单。办公室里，公司总经理严永增与苏州农商银行工作人员洽谈贷款支持，计划投资2000万元新建厂房扩大产能。“我们的感触越来越深，那就是不能把鸡蛋放在一个篮子里，要加快开拓新市场。”严永增说。

在苏州市吴中区的星迈创新科技（苏州）有限公司，泳池清洁机器人产品在测试池中来回穿梭。“这款产品应用了我们刚攻克的‘复杂水面异物识别系统’，能区分树叶、毛发和金属碎屑。”星迈创新创始人王生乐说，技术创新是底气所在，市场订单很好，今年公司出口总额预计同比增长3到4倍。

“尹经理，我们仓库里的手套已经卖空了，能不能先空运一批货救急。”5月21日，江苏南通如东县恒辉安防股份有限公司供应链部经理尹坚一上班，就接到美国客户打来的电话。经过紧急备货，下午3点，这批手套在上海浦东机场搭乘飞机，十几个小时后抵达美国孟菲斯。

恒辉安防是安防手套行业的“隐形冠军”，业务遍及全球50多个国家和地区。公司副总经理王鹏说，公司推出的生物基可降解手套很受欢迎。“中美经贸高层会谈后，美国客户下单很多，最多一天发了21个集装箱。”尹坚说，为确保订单如期交付，公司36条生产线开足马力抢抓生产。

南京海关统计数据显示，前4个月，江苏货物贸易进出口总值1.85万亿元，较去年同期增长5.7%。其中，出口1.23万亿元，增长10.3%。

广东深圳——

新增航线保通保畅

本报记者 李 刚

5月17日，广东深圳盐田港11号泊位一片忙碌。起升高度超过50米的岸吊舒展臂膀，装满货物的集装箱一个接一个凌空而起，有序装载至集装箱货轮上，驶向纽约、萨瓦纳、查尔斯顿等美国多个港口。

“现在调度很忙，我们正在加紧和船公司沟通。”盐田国际集装箱码头操作服务及发展部当值经理陈泽浩说，最近，美国市场的很多客户恢复出货、加快订舱，盐田港这几天交到码头的出口集装箱越来越多了。

作为全球超大型船舶首选港之一，盐田港每周有超过百条航线通达全球，其中超过六成是欧美航线。盐田港平均每天有6艘班轮去美国，跨境电商海运快线多达10余条。

“作为长期经营美线市场的跨境物流企业，我们明显感受到，无论是美国的进口商还是中国的外贸出口企业，进出口意愿都十分强烈。”德威国际货运代理（上海）有限公司深圳分公司操作部经理吴超说。

记者了解到，5月12日前，七成左右的美线海运订单暂停发货，不少运力转向欧洲及其他市场。中美日内瓦经贸会谈联合声明发布后，货主们立即恢复出货，美线舱位被预订一空。

前4个月，盐田港新增航线6条，连接欧洲、美洲及亚洲的多个港口。“这些航线的开通，不仅让企业的物流选择更加丰富多元，能更加灵活地应对市场变化，还以更高效稳定的运输网络，为全球产业链供应链保通保畅。”吴超说。

四川自贡——

质量过硬客户信赖

本报记者 宋豪新

“铃铃铃……”四川自贡硬质合金有限责任公司进出口公司业务三部副部长曾祥斌拿起手机。

“001开头，是美国客户。”曾祥斌说。电话接通，对方语速又快又急：“我需要5万支采掘工具，请把现货全部装箱，预订最快的船发到洛杉矶，剩余的请加快生产。”

硬质合金及制成品类产品是自贡外贸的拳头产品。此前受美国关税政策影响，自贡硬质合金有限责任公司的不少美国客户暂停或取消执行订单。

“美国客户一直把我们的产品作为首选，主要是信得过我们的交付质量。”自贡硬质合金有限责任公司总经理、党委副书记肖思来说，现在，美国客户洽谈对接的热情很高，预计接下来两个月发往美国的合金产品及制成品出口额可达800万美元。

“这几天，美国加州、纽约多地客户催我们发货，最快的一批货已经从上海发出，订单追加了10%左右。”四川省外贸机械进出口有限责任公司董事长欧阳凯说，全球市场有挑战也有机遇，会根据最新情况灵活调整，加大力度开拓更多海外市场，全力稳住外贸订单。

“最近一周，找我们报关的客户明显增加，业务量快速增长，订单环比上升20%左右。”在成都双流航空港基地内，成都捷安顺国际物流有限公司机场报关部经理龚茂宇打开电脑，一连串报关的订单就涌了进来。

成都海关统计数据显示，前4个月，四川外贸进出口3419.4亿元，同比增长7.9%。出口规模历史同期首次突破2000亿元。4月，出口增长9.4%，进口增长8.9%，分别连续3个月、17个月保持增长。

《 人民日报 》（ 2025年05月31日 05 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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