罗珊珊

港口码头，航线仓位有序调度；工厂车间，订单产能及时跟上；电商平台，接单发货畅通高效……国际市场风云变幻，中国外贸有条不紊。今年前4月，中国货物贸易进出口总值14.14万亿元人民币，同比增长2.4%，其中出口8.39万亿元，增长7.5%，延续平稳增长态势。在世界市场的风浪中，中国外贸风雨无阻、破浪前行。

今年以来，外部环境复杂多变，特别是美国政府滥施关税，给全球贸易带来诸多不确定性。在全球经济格局风云变幻的当下，中国外贸正以其强大的韧性成为世界经济的稳定器。这种韧性不仅体现在外贸数据的平稳增长上，更在于中国外贸在复杂环境中所展现出的竞争优势和应变能力。

这得益于广大外贸企业在结构优化、模式转变、动能转换上下功夫，加快培育外贸竞争新优势，即使面对外部冲击，也能凭借产品质量和技术优势，稳住出口基本盘；也得益于多种贸易方式协同发展，为外贸增长提供了多方位支撑。不同贸易方式适应了不同企业、不同产品的需求，在应对外部环境变化时，能够灵活调整，降低单一贸易方式带来的风险。此外，对新兴市场的积极开拓，也能有效弥补部分传统市场需求的波动，为中国外贸注入新活力，使中国外贸在全球市场的布局更加均衡。

经风雨、迎挑战、强韧性，从完备的产业体系到创新驱动，从新业态的蓬勃发展到新市场的不断开拓，中国外贸正以一种多元且富有活力的姿态，从容驶向更加广阔的天地。

《 人民日报 》（ 2025年05月31日 05 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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