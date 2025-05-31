人民网记者 郝帅

文旅融合、国潮周边、为情绪买单……在多元消费场景的驱动下，一批新兴职业正从“小众爱好”走向“大众舞台”，成为就业市场的新亮点。

随着中国免签“朋友圈”不断扩容，外国游客“中国游”热情高涨。数据显示，今年的“五一”假期，入出境外国人达到111.5万人次，同比增长43.1%。据预测，今年端午节假期全国口岸日均出入境人员将达215万人次，较去年端午节假期增长12.2%。

骑行游览北京中轴线的间隙，窦俊杰为游客讲解。受访者供图

“站在这个位置，可以看到天坛和奥林匹克塔。”正在带领外国游客在北京中轴线骑行的“入境导游”窦俊杰介绍，游客们纷纷聚拢观看。

北京中轴线申遗成功和入境政策的放宽，吸引了越来外国游客前来游览，窦俊杰也因此愈发忙碌。他发现，中轴线区域内胡同较多、路程较远，就因地制宜设计了一条骑行线路，把中轴线上的景点巧妙串联起来。“胡同骑行、近距离观赏沿途建筑与聆听生动历史故事相结合，能让外国游客在乐享游玩之趣的同时，更加深入地了解中国文化。”窦俊杰告诉记者。

前不久，人力资源和社会保障部发布公示，拟新增17个新职业、42个新工种。新职业不断涌现，折射了经济社会发展的新变化、新趋势，满足着生产和生活的新需要，也给劳动者带来更多就业选择。

紧随文旅融合的浪潮，在陕西西安，汉服妆造师悄然火了起来，据了解，在旅游旺季，一名妆造师月收入可达一两万元。与汉服妆造师同步兴起的旅拍摄影师，通过“妆造+旅拍”套餐，月收入能稳定在7000元左右。

这些新职业不仅满足了游客对独特旅游体验的追求，还促进了当地旅游消费的多元化发展，从服装租赁、妆容造型到摄影服务，形成了一条完整的消费产业链。

陕西省西安市人力资源和社会保障局就业促进处处长廉宏彬说：“我们直接带动就业超过10000人。目前这个行业当中，它带来的每年产值营收在5亿元左右。”

乡村文旅的兴起同样孕育着新职业。在重庆市巴南区二圣镇，“00后”民宿管家朱静将农家老屋改造成充满怀旧气息的乡村民宿。从最基础的铺床单、端盘子转变为民宿生活的策展人。

人社部数据显示，民宿行业蓬勃发展，短短几年民宿管家从业者就实现由“0”到“百万”级规模的跨越。2022年，民宿管家列入新版国家职业分类大典。

一批批职业上新，离不开政策支撑。自2019年以来，人社部已向社会发布6批93个新职业。数据显示，民宿管家、网络主播、机器人工程技术人员等一批新职业已吸引诸多劳动者加入，特别是受到年轻人的青睐。

什么样的职业才能称之为“新职业”？人力资源社会保障部职业能力建设司相关负责人给出了答案：新职业，是指国家职业分类大典中未收录、但已有一定规模从业人员且具有相对独立成熟的专业和技能要求的职业，需在社会性、稳定性、独特性等多方面满足条件。

这一界定在现实中得到生动诠释，从入境导游到汉服妆造师，再到民宿管家……越来越多的新兴职业正在消费创新中应运而生。

多元消费场景催生新职业，新职业赋予消费更多活力。人力资源社会保障部副部长俞家栋在4月28日举行的国新办新闻发布会上介绍，将持续挖潜扩容就业空间。围绕新质生产力发展、消费新热点打造、重点工程项目实施、基本民生服务提供等重点领域，出台激励政策，加大岗位释放力度。

(责编：杨迪、高雷)

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