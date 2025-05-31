各地政策持续加力 城市更新提速
人民网北京5月31日电（记者许维娜）近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于持续推进城市更新行动的意见》，要求转变城市开发建设方式，建立可持续的城市更新模式和政策法规，大力实施城市更新，打造宜居、韧性、智慧城市。
住房和城乡建设部标准定额司一级巡视员王玮表示，城市更新和既有建筑改造是一项长期性、系统性工作。在城市发展新阶段，积极稳妥推进城市更新、实现高质量发展成为重要需求。系列工作要与城市发展阶段、资源禀赋深度契合，通过科技创新提升质量与效率，这是推动城市更新行稳致远的关键。
在城市更新的具体实践中，场景营造是重要一环。中国城市规划学会理事长、全国工程勘察设计大师、住房和城乡建设部原总经济师杨保军聚焦这一领域表示，随着新时代人们需求的演变，城市发展的逻辑已经从传统的“产-城-人”模式转变为“人-城-产”。他着重强调了在社区、建筑、居民、文化活动以及公共空间等方面的改造中，场景营造的实践经验所具有的重要性。
今年以来，国务院常务会议、全国城市更新工作部署视频会议等陆续研究推进和实施城市更新，各地也纷纷加大政策出台力度。
山东省住房和城乡建设厅副厅长、一级巡视员王润晓表示，城市更新和既有建筑改造是重大民生工程和发展工程，山东省住建领域聚焦为民、便民、安民，为改革创新攻坚克难，持续推进好房子、好小区、好社区建设，努力让居民生活得更方便、更舒心、更绿色、更美好。
烟台市人民政府副市长李金涛表示，近年来烟台市抢抓国家城市更新战略机遇，以更新破题，以创新突围，以民生为本，探索出一批城市更新领域可复制、可推广的烟台经验，未来将持续为探索新时代城市高质量发展路径做出更大贡献。
展望未来，城市更新面临着新挑战与新机遇。全联房地产商会常务会长、城市更新分会会长柴志坤分析，当前城市更新正经历从空间改造向内容运营转变、建立存量发展阶段的政策适配机制、以科技赋能与精细化运营提升空间效能三大变化。破解这些瓶颈，亟须通过跨界协作、政策创新与技术融合，推动城市更新迈向新台阶。
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