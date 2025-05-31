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我国邮政业科技创新能力明显增强 为行业高质量发展提供支撑

2025年05月31日12:30 | 来源：人民网
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人民网北京5月31日电 （记者乔雪峰）近日，国家邮政局发布了《国家邮政局关于加快邮政业科技发展的意见》（以下简称《意见》）《意见》明确下一阶段邮政业科技发展的总体要求、重点任务和保障措施，旨在通过强化科技创新体系建设，推动邮政业创新发展，培育发展新质生产力，增强科技进步对行业经济增长的贡献度，引领和支撑交通强国邮政篇建设

对此，国家邮政局政策法规司副司长徐华荣表示，近年来，邮政业深入实施创新驱动发展战略，科技创新能力明显增强，科技应用水平明显提升，在推动行业高质量发展高效能治理中发挥了重要作用。与此同时，全行业科技创新仍然存在短板和弱项，需要持续加强和完善。制定《意见》，有利于推进解决行业科技创新突出问题，提升行业科技创新能力和科技应用水平。

《意见》提出，到2027年，以企业为主体、以市场为导向、产学研用相结合的科技创新体系进一步完善，全行业研发投入有效增长，科技成果转化规模显著提升，邮政业创新发展水平明显提高。到2035年，行业科技创新体系全面建成，邮政业科技创新能力全面增强，创新效能全面提升，拥有一批科技领军人才、创新团队，培育一批新型研发机构和国家级科研平台。

徐华荣表示，当前，邮政业高度重视人工智能发展拥有丰富的应用场景、海量的数据资源和广阔的市场空间，人工智能技术在邮件快件收寄、分拣、运输、投递、仓储、客服、管理等环节得到了积极应用，对生产与服务、管理与决策发挥了重要作用。

此外，徐华荣指出，在城乡经济循环中，邮政业也运用科技创新手段，通过加强智能化装备投入、加快无人配送技术应用以及完善冷链寄递设施等举措，提升县、乡、村三级物流体系运转效率，助力乡村全面振兴和农民增收。

《意见》提出要通过健全科技研发体系、打造高质量技术产品体系、建立高水平技术标准体系、构建科技成果转化应用体系、优化科技标准人才培养体系，进一步完善邮政业科技创新体系通过推动服务创新、智慧发展、安全发展、绿色发展和管理创新进一步推动邮政业创新发展

徐华荣表示“十五五”期间，国家邮政局将加大行业科技创新力度，持续提升行业科技创新水平，引领和支撑邮政业高质量发展。一是贯彻中央关于科技创新决策部署，推动建立以企业为主体、市场为导向、产学研用相结合的科技创新体系。

二是印发人工智能+邮政快递融合发展实施意见，深化人工智能技术和产品在行业的推广应用，加快推动无人机、无人车、智能云仓在行业规模化应用。

三是持续开展交通强国邮政专项试点，支持企业院校、邮政管理部门开展新技术新产品新模式应用试点，形成可复制可推广可借鉴的经验和做法。

四是贯彻实施《国家标准化发展纲要》，编制出台“十五五”邮政业标准体系建设指南，围绕绿色、安全、智能等重点领域持续开展标准研制，努力扩大标准对外影响，为邮政业高质量发展提供有力支撑。

(责编：王连香、高雷)
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