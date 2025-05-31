原标题：财经聚焦丨LPR年内首降加速落地，惠企利民效果如何？

5月，贷款市场报价利率（LPR）迎来今年首次下降。利率传导情况如何？企业和居民的融资成本有何变化？近日，记者到北京、上海、山东等地采访，从一线感知降息政策落地效果。

释放企业发展活力

5月20日，1年期LPR降至3%，5年期以上LPR降至3.5%，均较上一期下降10个基点。通过利率传导，实体经济综合融资成本进一步下降。

LPR下调后，建设银行茂名市分行很快调整了相关贷款利率，茂名博贺港铁路有限责任公司就是政策受益者之一。

“利率下调后，我们每年的利息支出可减少77万元，大大缓解了企业的运营压力。”公司的财务负责人彭宁告诉记者，基础设施建设需要长期的资金投入，且回报周期较长。长期稳定的低利率环境，对企业增强发展信心至关重要。

今年以来，LPR改革效能持续释放，促进贷款利率稳中有降。4月份，企业新发放贷款加权平均利率约3.2%，比上年同期低约50个基点。

记者从多地调研发现，降息的政策礼包正实实在在惠及更多小微企业。

北京瑞亚博创科技中心经营手机批发零售业务多年。这两天，公司向工商银行申请了一笔500万元的贷款。

“工行员工说可按最新LPR下调贷款利率，这将帮我们压降财务成本，‘轻装上阵’开拓市场。”企业负责人郭昕哲告诉记者，批发零售企业对成本变化较为敏感，下调利率后，同样一笔500万元的贷款，较去年可每年节省利息支出2万多元。

“LPR下降传递出稳市场、稳预期的明确信号。”西南财经大学中国金融研究院副院长董青马说，贷款利率下降可帮助企业减轻压力，更有信心开拓市场、争取更多订单，进一步激发信贷需求，为经济持续回升向好添动力、增活力。

减轻居民住房消费负担

不少住房消费者也享受到了政策红利，房贷利息负担进一步减轻。

上海的叶先生今年初将重定价周期调成3个月，他的房贷将于6月迎来重定价日。“重新定价后，我的房贷利率将降至3.05%，总利息支出将减少5.7万元。”他说。

据易居房地产研究院测算，对于100万元、30年期、等额本息还款的个人住房按揭贷款而言，LPR下降10个基点，月供将减少54元，利息总支出可减少1.9万元。

除了存量房贷，新发放的房贷利率也与LPR挂钩。记者采访发现，降息政策一出，不少银行已迅速跟进调整。

北京、上海等一线城市多家银行率先响应，将首套房贷款利率调降至3.05%；而苏州、南京、广州等城市则通过灵活调控加点幅度，将首套房贷款利率稳定在3%左右。

“LPR是房贷利率的主要参考，但是实际利率由银行根据具体情况确定。”东方金诚首席宏观分析师王青表示，各地因城施策，一些城市积极调降房贷利率，有助于促进楼市活跃度回升，进一步释放住房消费潜力。

在27日开盘的上海杨浦“外滩序BUND98”的销售现场，杨女士选购了一套130平方米的住房。“尽管总价略超出预算，但想到LPR下调可节约不少利息支出，我加大了贷款比例。”她说。

记者在山东省青岛市李沧区城投青云佳境售楼部了解到，这两天客户来访量相比LPR调降前上升约三成，成交量也明显增加。售楼部营销负责人朱文军介绍，该项目主要的购房群体是青年刚需客户，对月供压力敏感，此次LPR下降提升了部分刚需客户的购房意愿。

进一步激发消费潜力

LPR下行，还有利于降低大宗消费成本，缓解居民改善性消费的财务压力。

山东日照的张先生计划申请贷款装修新房，他在LPR下降后立即咨询了银行。“中行的客户经理帮我算了一笔账，同样是30万元、3年期的消费贷款，现在比去年这时候申请，总利息能省下近3600元，相当于省出一台冰箱的钱。”

今年以来，各家银行积极拓展消费信贷业务。中国银行盐城分行住房与消费金融部负责人吴晓军说：“我们紧跟LPR调整同步更新了产品利率，目前我行‘随心智贷’产品年利率降至3%起，较去年同期下降25个基点，贷款期限从3年延长到5年，审批额度也从最高30万元提升到50万元。”

在居民消费中，汽车、家电、住房等大宗消费占比较大。今年以来，湖北、广东、福建等地推出提振消费专项行动实施方案，将“以旧换新”作为核心抓手，通过“财政补贴+企业让利+金融赋能”模式，持续释放家庭消费潜力。

山东大学经济学院副院长李铁岗认为，随着降息效果持续显现，企业和居民贷款利率有望进一步下行，助力促消费、扩投资，激发市场活力，为经济持续回升向好提供有力支撑。(新华社记者吴雨、郑钧天、张钟仁)

(责编：王连香、申佳平)

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