打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

网信部门行政处罚裁量权基准适用规定公开征求意见

2025年05月31日08:38 | 来源：新华网
小字号

原标题：网信部门行政处罚裁量权基准适用规定公开征求意见

新华社北京5月30日电 为进一步规范网信部门行政处罚行为，保护公民、法人和其他组织的合法权益，国家互联网信息办公室30日就《网信部门行政处罚裁量权基准适用规定（征求意见稿）》向社会公开征求意见。征求意见稿提出，对当事人的同一个违法行为，不得给予两次以上罚款的行政处罚。

征求意见稿指出，网信部门行政处罚裁量权基准划分为不予处罚、减轻处罚、从轻处罚、一般处罚、从重处罚等裁量阶次。

其中，有因同种违法行为一年内受到网信部门两次以上行政处罚的；教唆、胁迫、诱骗他人实施违法行为的；拒不配合、阻碍、以暴力威胁网信部门执法人员依法执行公务等情形的，应当从重处罚。

根据征求意见稿，同一个违法行为违反多个法律规范应当给予罚款处罚的，按照罚款数额高的规定处罚。有两个以上应当给予行政处罚违法行为的，应当分别裁量，合并处罚。

意见反馈截止时间为2025年6月14日。

(责编：王连香、申佳平)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
财经观察：多元消费场景催生职业“新赛道”
　　文旅融合、国潮周边、为情绪买单……在多元消费场景的驱动下，一批新兴职业正从“小众爱好”走向“大众舞台”，成为就业市场的新亮点。 随着中国免签“朋友圈”不断扩容，外国游客“中国游”热情高涨。…
业界：消费电子行业加速快跑 技术研发驱动全场景创新
　　“现在来买手机、家电等智能产品，不仅商家在促销，还有‘国补’优惠。”5月30日，在北京市海淀区田村京粮广场，市民王先生一边逛商场，一边选购时下热门的智能手机。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部