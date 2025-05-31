原标题：网信部门行政处罚裁量权基准适用规定公开征求意见

新华社北京5月30日电 为进一步规范网信部门行政处罚行为，保护公民、法人和其他组织的合法权益，国家互联网信息办公室30日就《网信部门行政处罚裁量权基准适用规定（征求意见稿）》向社会公开征求意见。征求意见稿提出，对当事人的同一个违法行为，不得给予两次以上罚款的行政处罚。

征求意见稿指出，网信部门行政处罚裁量权基准划分为不予处罚、减轻处罚、从轻处罚、一般处罚、从重处罚等裁量阶次。

其中，有因同种违法行为一年内受到网信部门两次以上行政处罚的；教唆、胁迫、诱骗他人实施违法行为的；拒不配合、阻碍、以暴力威胁网信部门执法人员依法执行公务等情形的，应当从重处罚。

根据征求意见稿，同一个违法行为违反多个法律规范应当给予罚款处罚的，按照罚款数额高的规定处罚。有两个以上应当给予行政处罚违法行为的，应当分别裁量，合并处罚。

意见反馈截止时间为2025年6月14日。

(责编：王连香、申佳平)

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