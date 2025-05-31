原标题：2024年末中国对外证券投资资产14173亿美元

中新社北京5月30日电 中国国家外汇管理局30日发布数据显示，2024年末，中国对外证券投资资产(不含储备资产)14173亿美元。其中，股权类投资8598亿美元，债券类投资5575亿美元。

从上述资产分布来看，排在前五位的国家或地区是中国香港、美国、开曼群岛、英属维尔京群岛和英国，投资金额分别为6101亿美元、3316亿美元、1156亿美元、720亿美元和360亿美元。

此外，2024年末，中国持有对外证券资产的部门主要是非银行金融机构、银行和非金融部门，投资金额分别为7955亿美元、4221亿美元和1998亿美元，占中国对外证券投资总额的56%、30%和14%。

当天国家外汇管理局公布的另一份数据显示，2025年4月，中国国际收支货物和服务贸易进出口规模43706亿元(人民币，下同)，同比增长6%。其中，货物贸易出口21010亿元，进口16546亿元，顺差4464亿元；服务贸易出口2505亿元，进口3644亿元，逆差1138亿元。

具体看，服务贸易主要项目包括旅行服务进出口规模1718亿元，运输服务进出口规模1709亿元，其他商业服务进出口规模1067亿元，电信、计算机和信息服务进出口规模733亿元。 (记者 夏宾)

(责编：王连香、申佳平)

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