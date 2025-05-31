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反对“内卷式”恶性竞争 中国汽车工业协会发布重要倡议

2025年05月31日08:52 | 来源：央视网
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原标题：反对“内卷式”恶性竞争 中国汽车工业协会发布重要倡议

记者从中国汽车工业协会获悉，针对行业“内卷式”竞争，协会发布重要倡议，企业不应采取无序“价格战”，应维护公平竞争秩序。

协会提出的四项倡议包括：

一是所有企业严格遵从公平竞争原则，依法依规开展经营活动；

二是优势企业不为垄断市场，挤压其他主体生存空间，损害其他经营者合法权益；

三是企业在依法降价处理商品以外，不以低于成本的价格倾销商品，不进行诱导消费者的虚假宣传，扰乱市场秩序，损害行业和消费者根本利益；

四是所有企业应对照国家相关法律法规进行自查整改。

近年来，我国新能源汽车产业快速发展，新能源汽车新车销售占比已经超过40%。当前，行业整体运行呈现稳中向好态势，市场活力持续释放，但以无序“价格战”为主要表现形式的“内卷式”竞争仍影响着行业效益水平。近期，由个别车企发起大幅降价促销引发行业连锁反应，不仅冲击企业正常经营，更可能引发产业链系统性风险，最终损害消费者长远利益。

中国汽车工业协会表示，新能源汽车是新质生产力的典型代表，正引领汽车产业加速转型升级，维护行业健康发展十分重要。呼吁各企业通过正常的方式参与市场竞争，共同维护公平有序的市场氛围，促进汽车行业可持续发展。

(总台央视记者 罗宏进)

(责编：王连香、申佳平)
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