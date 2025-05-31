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让“家门口”的就业更有温度

2025年05月31日09:01 | 来源：光明日报
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原标题：让“家门口”的就业更有温度

清晨6点，黑龙江哈尔滨的街上还透着一股凉意，43岁的滴滴司机石迎涛熟练地擦净车窗，准备去接当天的首位乘客。她的心情，就像这初夏的朝阳，暖烘烘的。

“几个月前，还愁得整夜睡不着觉呢！”石迎涛告诉记者，她之前在一家医药公司工作，由于经营效益差，公司去年年底裁撤了哈尔滨的办事处。

中年失业，石迎涛慌了。“看到滴滴招司机，我就想着试试。哈尔滨这两年旅游越来越火，游客多，跑车收入还不错。”

在陕西西安，晁小霞的生活也悄然发生着变化。前些年，为更好地照顾孩子，她辞去销售工作，做起了全职妈妈。“一次家长会上，女儿给我写了一封信说，妈妈，请您去看看窗外的世界。随后，我就下决心重新开始一份自己的事业，先从滴滴跑起。”

《2025滴滴数字出行女性生态报告》显示，2024年，全国超过105万女性司机通过滴滴平台获得收入。

“平台企业通过技术赋能，将传统分散的就业形态转化为规模化、组织化的新就业场景，不仅为宝妈、退役军人、返乡青年等群体提供了‘家门口的工作’，也让灵活就业具有了稳定性与成长性。”业内专家指出，这种“平台搭台、劳动者唱戏”的模式，丰富了我国就业市场形态。

打造弹性就业的“蓄水池”，构建更具温度的就业生态，平台企业动作不断。今年4月，滴滴宣布追加20亿元专项资金，其中10亿元用于在重点地区加大司机招募、增加司机补贴、优化司机收入，另外10亿元用于乘客补贴。

“后续在扩大平台就业容量的同时，我们将高度关注司机生态的平衡稳定和健康发展，帮助重点人群更好地通过平台实现就业过渡。”滴滴平台相关负责人表示。

（本报记者 訾谦）

(责编：王连香、申佳平)
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