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国家邮政局：人工智能技术在邮政业得到积极应用

2025年05月31日09:03 | 来源：中国新闻网
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原标题：国家邮政局：人工智能技术在邮政业得到积极应用

中新社北京5月30日电 中国国家邮政局政策法规司副司长徐华荣30日在北京表示，当前人工智能技术在邮件快件收寄、分拣、运输、投递、仓储、客服、管理等环节都得到了积极应用。

国家邮政局当日在北京举行专题新闻发布会，解读《国家邮政局关于加快邮政业科技发展的意见》(下称《意见》)。2025年2月，国家邮政局印发《意见》，提出以“自动化迭代、信息化革新、数智化升级”为主攻方向，强化科技创新体系建设。

《意见》提到，面向客户服务、生产运营、安全管理等应用场景，打造人工智能+邮政业标杆产品。

徐华荣说，邮政业拥有丰富的应用场景、海量的数据资源和广阔的市场空间，是人工智能应用的重要阵地。当前，人工智能技术在邮件快件收寄、分拣、运输、投递、仓储、客服、管理等环节都得到了积极应用，对生产与服务、管理与决策发挥了重要作用。

例如，邮政业智能安检系统解决了传统安检设备成像效果差、检出率低、安检速度慢等突出问题，大幅提升了安检效率、降低了安检成本；通用寄递地址编码加速推进邮政业数字化智能化转型，更好实现企业互通、全链贯通，切实保护用户信息。

徐华荣介绍，“十五五”期间，国家邮政局将印发人工智能+邮政快递融合发展实施意见，深化人工智能技术和产品在行业的推广应用，加快推动无人机、无人车、智能云仓在行业规模化应用，促进行业低空经济发展。 (记者 刘育英)

(责编：王连香、申佳平)
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