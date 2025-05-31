打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

前4个月我国软件业务收入超4万亿元 同比增长10.8%

2025年05月31日09:28 | 来源：中国新闻网
小字号

原标题：前4个月我国软件业务收入超4万亿元 同比增长10.8%

中新网5月30日电 据工业和信息化部网站消息，2025年前4个月，我国软件和信息技术服务业(以下简称“软件业”)运行态势良好，软件业务收入稳健增长，利润总额保持两位数增长，软件业务出口稳定增长。

一、总体运行情况

软件业务收入稳健增长。前4个月，我国软件业务收入42582亿元，同比增长10.8%。

利润总额增速保持两位数增长。前4个月，软件业利润总额5075亿元，同比增长14.2%。

软件业务出口稳定增长。前4个月，软件业务出口172.6亿美元，同比增长3.5%。

二、分领域运行情况

软件产品收入稳定增长。前4个月，软件产品收入9933亿元，同比增长9.6%，占全行业收入的比重为23.3%。其中，基础软件收入536亿元，同比增长8.6%；工业软件产品收入913亿元，同比增长6.3%。

信息技术服务收入保持两位数增长。前4个月，信息技术服务收入28415亿元，同比增长11.5%，占全行业收入的66.7%。其中，云计算、大数据服务共实现收入4658亿元，同比增长11.4%，占信息技术服务收入的16.4%；集成电路设计收入1210亿元，同比增长18.0%；电子商务平台技术服务收入3341亿元，同比增长8.1%。

信息安全收入平稳增长。前4个月，信息安全产品和服务收入601亿元，同比增长8.4%。

嵌入式系统软件收入增势回落。前4个月，嵌入式系统软件收入3634亿元，同比增长8.9%。

三、分地区运行情况

前4个月，东部地区、中部地区、西部地区和东北地区分别同比增长10.7%、11.3%、10.9%和10.9%。东部地区占全国软件业务总收入的84.0%。京津冀地区软件业务收入同比增长11.9%，长三角地区软件业务收入同比增长10.8%。北京、广东、江苏、山东、上海软件业务收入居全国前5，同比分别增长12.0%、8.6%、11.1%、11.9%和14.0%。

(责编：王连香、申佳平)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
财经观察：多元消费场景催生职业“新赛道”
　　文旅融合、国潮周边、为情绪买单……在多元消费场景的驱动下，一批新兴职业正从“小众爱好”走向“大众舞台”，成为就业市场的新亮点。 随着中国免签“朋友圈”不断扩容，外国游客“中国游”热情高涨。…
业界：消费电子行业加速快跑 技术研发驱动全场景创新
　　“现在来买手机、家电等智能产品，不仅商家在促销，还有‘国补’优惠。”5月30日，在北京市海淀区田村京粮广场，市民王先生一边逛商场，一边选购时下热门的智能手机。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部