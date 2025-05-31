原标题：前4个月我国软件业务收入超4万亿元 同比增长10.8%

中新网5月30日电 据工业和信息化部网站消息，2025年前4个月，我国软件和信息技术服务业(以下简称“软件业”)运行态势良好，软件业务收入稳健增长，利润总额保持两位数增长，软件业务出口稳定增长。

一、总体运行情况

软件业务收入稳健增长。前4个月，我国软件业务收入42582亿元，同比增长10.8%。

利润总额增速保持两位数增长。前4个月，软件业利润总额5075亿元，同比增长14.2%。

软件业务出口稳定增长。前4个月，软件业务出口172.6亿美元，同比增长3.5%。

二、分领域运行情况

软件产品收入稳定增长。前4个月，软件产品收入9933亿元，同比增长9.6%，占全行业收入的比重为23.3%。其中，基础软件收入536亿元，同比增长8.6%；工业软件产品收入913亿元，同比增长6.3%。

信息技术服务收入保持两位数增长。前4个月，信息技术服务收入28415亿元，同比增长11.5%，占全行业收入的66.7%。其中，云计算、大数据服务共实现收入4658亿元，同比增长11.4%，占信息技术服务收入的16.4%；集成电路设计收入1210亿元，同比增长18.0%；电子商务平台技术服务收入3341亿元，同比增长8.1%。

信息安全收入平稳增长。前4个月，信息安全产品和服务收入601亿元，同比增长8.4%。

嵌入式系统软件收入增势回落。前4个月，嵌入式系统软件收入3634亿元，同比增长8.9%。

三、分地区运行情况

前4个月，东部地区、中部地区、西部地区和东北地区分别同比增长10.7%、11.3%、10.9%和10.9%。东部地区占全国软件业务总收入的84.0%。京津冀地区软件业务收入同比增长11.9%，长三角地区软件业务收入同比增长10.8%。北京、广东、江苏、山东、上海软件业务收入居全国前5，同比分别增长12.0%、8.6%、11.1%、11.9%和14.0%。

(责编：王连香、申佳平)

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