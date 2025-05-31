合格率达99.78% 端午市场粽子总体质量安全状况良好
2025年05月31日09:28 | 来源：中国新闻网
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原标题：合格率达99.78% 端午市场粽子总体质量安全状况良好
中新网5月30日电 据市场监督管理总局网站消息，端午节前夕，国家市场监管总局组织开展粽子食品专项抽检，合格率99.78%，总体质量安全状况良好。
本次抽检通过各大中城市、农村、城乡接合部地区的商超、糕点店、批发市场、餐饮商家以及美团、天猫、淘宝等网络平台，随机抽检粽子及原材料糯米450批次，涉及近100个品牌195家粽子生产企业。
检验项目涉及百姓关心的金黄色葡萄球菌、菌落总数、大肠菌群等微生物指标，防腐剂(如脱氢乙酸、山梨酸)、甜味剂(如安赛蜜、糖精钠、甜蜜素)等食品添加剂，以及可能影响产品质量的过氧化值等质量指标；同时针对原料糯米检测了铅、镉、苯并［a］芘等各类污染物。检出1批次粽子中过氧化值不合格，糯米未检出不合格样品。
对抽检不合格产品，总局已督促有关省级市场监管部门开展核查处置，要求涉事企业采取下架召回等方式严格控制食品安全风险。
(责编：王连香、申佳平)
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