原标题：上海加快推动超高清视听产业发展 向全球引才、引智、引企

中新网上海5月30日电 “未来超高清技术国际创新中心”30日在上海静安区揭牌。该创新中心将面向全球引才、引智、引企，发布下一代超高清变革性技术“揭榜挂帅”项目榜单。该创新中心未来将打造自主创新、安全可靠高清芯片、超高清微显示智能终端以及超高清AIGC三大关键技术集群。探索概念验证、打造中试基地、推动企业创新以及开展产教融合是该创新中心的4项主要任务。

据悉，静安区是上海超高清视听产业的核心区域，近年来在芯、屏、端、系统、内容、应用等领域形成了较为完整的产业链。同期，上海市经济和信息化委员会副主任张宏韬、上海市文化和旅游局副局长罗毅、静安区副区长胡勇共同发布“视听静界”超高清核心载体。据悉，这一重要发布将进一步推动静安区超高清视听产业集聚区的整体产业空间布局，加速产业发展的步伐。

当天举行的下一代新型显示及智能终端应用大会旨在搭建一个高端交流平台，共同探讨超高清视听产业的前沿趋势，推动产业协同创新，营造良好的产业生态。自去年12月启动“视听静界”上海超高清视听产业集聚区建设以来，在上海市经济信息化委、上海市文化旅游局的大力支持下，静安区成立市区联动工作专班，加速打造超高清视听产业的新高地。

近半年来，超高清视听产业发展生态蓬勃生长。目前，已有近百家产业链上下游相关企业在静安区扎根，产业规模近500亿元。从芯片研发到内容制作，从技术突破到终端应用，一条完整的超高清视听产业链已经初具规模。据透露，依托上海大学新型显示技术及应用集成教育部重点实验室，作为产业核心功能平台的未来超高清技术国际创新中心即将落地。

“视听静界”的创新成果正在惠及千家万户：“家庭大模型+智能体平台+智能助手+AI应用”全栈生态，覆盖全国众多家庭；AR导览系统正在全国百余家博物馆大显身手；无介质全息技术则为医疗、教育等领域带来了交互体验。

据悉，《消失的法老》《生命的纪元》《永恒的巴黎圣母院》《遇见拿破仑》等元宇宙沉浸式体验首展均在静安落地，带来震撼视觉体验，这仅仅是"视听静界"产业集聚区丰富应用场景的一个缩影。

在采访中，记者了解到，在市区协同机制的保障下，上海市经济和信息化委员会、上海市文化和旅游局与静安区人民政府联合发布《协同打造“视听静界”上海超高清视听产业集聚区行动方案(2025-2028年)》，静安区出台《静安区关于支持超高清视听产业高质量发展的若干措施(试行)》，对于超高清视听企业，最高提供5000万元综合支持。此外，静安区正在酝酿成立超高清视听产业投资基金，重点扶持芯片、新型显示等核心技术研发。

刚刚入驻“视听静界”的相关超高清企业方面表示，选择落户“视听静界”，看重的正是这里完善的产业生态和务实的政策支持。

未来，“视听静界”将进一步聚焦，重点建设未来超高清技术国际创新中心，打造中环两翼产业地标，建设具有全球影响力的产业高地。(记者 陈静)

(责编：王连香、申佳平)

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