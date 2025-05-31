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我国15部门发文加强应对气候变化标准体系顶层设计

2025年05月31日09:31 | 来源：中国新闻网
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原标题：中国15部门发文加强应对气候变化标准体系顶层设计

中新社北京5月30日电 中国生态环境部等15部门日前联合印发《国家应对气候变化标准体系建设方案》(简称《建设方案》)。生态环境部应对气候变化司负责人30日表示，该方案围绕应对气候变化基础能力支撑、减缓和适应气候变化工作需求，构建符合国情、基本完善的国家应对气候变化标准体系，明确了国家应对气候变化标准体系建设目标。

该负责人表示，生态环境部牵头起草并联合14个部门印发《建设方案》，提出中国应对气候变化标准体系建设的总体要求、基本原则、工作目标、体系框架、主要任务和落实措施，旨在加强中国应对气候变化标准体系顶层设计，充分发挥标准在应对气候变化工作中的基础性、规范性和引领性作用，加快构建科学实用、系统规范的国家应对气候变化标准体系。

《建设方案》明确，坚持“急用先行、逐步完善”的原则，分期分批制修订一批涵盖各领域、各要素、各环节的关键标准，增强标准的前瞻性和可操作性，充分发挥标准对应对气候变化工作的基础支撑和规范引领作用。强化部门协同，推动各级各类标准协调衔接，形成标准合力。积极参与相关国际标准制定，提升标准国际影响力，推动标准国际衔接互认。

据介绍，国家应对气候变化标准体系包括基础能力支撑标准、减缓气候变化标准和适应气候变化标准3类一级标准子体系，并进一步细分为15类二级标准和45类三级标准。

该负责人表示，下一步，生态环境部将会同有关部门，完善工作机制，强化对重点领域标准的统筹协调，加强应对气候变化标准评估与更新。强化能力建设，跟踪研究相关国际标准动态，积极参与国际标准制定，加强标准国际衔接与互认。 (记者 阮煜琳)

(责编：王连香、申佳平)
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